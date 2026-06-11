Zakaj danes užaljene poslanke Svobode, kolegice Aste Vrečko ne vprašajo o moralnosti njenega moža in označevanju poslancev, da jedo govno!?

Piše: Celjski glasnik

V četrtek so ob vsej paniki ali “abstinenčni krizi”, ki jo bodo na levici doživljali zaradi izgube oblasti, poslanke Gibanja Svobode kar pol ure razgrajale po državnem zboru in zahtevale nekakšno opravičilo predsednika državnega zbora.

Spomnimo, da je predsednik državnega zbora opozoril na neprimerno obnašanje omenjenih poslank, ki mu ni mesta v hramu demokracije ter ga označil za pocestniško obnašanje. Kljub pojasnilu, da Slovar slovenskega knjižnega jezika pot pocestnika označuje potepuha, klateža oziroma ženskarja, so se poslanke Gibanja Svoboda kar same etiketirale v drugem pomenu besede, kljub temu, da jih nihče ni tako označeval.

Gospa, o *vulgarizmih* pa vi raje ne bi. Doma porihtajte. Da ne bo vaš mož javno pisal o tem, kako volilci @resni_ca in @DemokratiSLO *JEDO GOVNA*. #ProstaškiLeviUm#DnoOdDna pic.twitter.com/etMZAaecO2 — brutusReloaded (@brutus91101394) June 6, 2026

Vendar kar je danes še bolj bizarno je to, da je ravno v času, ko so se same najbolj pritoževale nad njihovo oznako, mož Aste Vrečko “udaril” s skrajno neprimernim zapisom. In to ravno mož tiste ministrice, ki naj bi 4 leta skrbela za kulturo, kot pa izhaja tudi iz njegovega zapisa, lahko vidimo, da je bila dejansko skrb namenjena koristi rdeče elite, nikakor pa kulturi. Tako je denimo Sašo Slaček zapisal, da poslanci Resni.ce in Demokratov jedo govno.

Dejansko je pokazal mož Aste Vrečko kaj dejansko pomeni vulgarnost,a to poslank Gibanja Svoboda seveda ne moti, ker gre za njihove!? “Gospa, o *vulgarizmih* pa vi raje ne bi. Doma porihtajte. Da ne bo vaš mož javno pisal o tem, kako volilci @resni_ca in @DemokratiSLO *JEDO GOVNA*”, je le en odziv na takšen zapis na družbenem omrežju. Za besedo govno SSKJ pravi: “pri prebavi neizkoriščeni delci hrane, ki jih organizem izloča skozi črev“.