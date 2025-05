Zadeva Trenta: Vlada hotela z novo metodologijo vrednosti nepremičnin oropati državljane, s tem pa je odžagala vejo, na kateri sedi

Piše: G. B.

Geodetska uprava RS (Gurs) je v zadnjem javno objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki odražajo stanje nepremičninskega trga na dan 1. januar 2025. O pripisanih vrednostih bodo lastniki dobili obvestilo po pošti.

Posplošene vrednosti so izračunane vsem nepremičninam, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja, ob upoštevanju njihovih temeljnih lastnosti (raba, lokacija, velikost, starost stavb in delov stavb ter kakovost) in so dostopne preko namenskih aplikacij, objavljenih na portalu Prostor, so sporočili iz Gursa. 13. maja, je namreč začela veljati nova uredba o modelih vrednotenja nepremičnin, ki jo je konec aprila sprejela vlada in ki je modele vrednotenja, na podlagi katerih Gurs nepremičninam pripiše posplošeno vrednost, prilagodila stanju na trgu nepremičnin. Geodetska uprava je po zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin dolžna modele vrednotenja preveriti vsaki dve leti. Ker so pri preverjanju ugotovili, da modeli po prejšnji uredbi iz leta 2020 niso več skladni z zakonskimi merili, so jih določili na novo. Gurs je že oktobra lani objavil poskusno izračunane vrednosti na podlagi predloga spremenjenih modelov vrednotenja, ki so odražale stanje na trgu na 1. januar 2024. Nove vrednosti od poskusnih v oktobru pa so višje za okoli osem odstotkov. Vrednostne cone ostajajo nespremenjene – najvišje cene so v Ljubljani in okolici, na Obali ter na območju Kranjske Gore. Posplošena vrednost vseh nepremičnin v državi je ocenjena na 298 milijard evrov, so sporočili.

Želijo nas obdavčiti, a …

Jasno je, da je vse to povezano z novim načinom obdavčevanja nepremičnin. V Demokraciji smo že večkrat opozarjali na nedoslednosti pri tej davčni reformi, saj bodo oškodovani predvsem tisti iz nižjega socialnega razreda. Predlagani sistem bi namreč zaobšel lastnike najbolj prestižnih vil, ki bi bili precej na boljšem kot denimo tisti, ki imajo poleg skromnega stanovanja tudi kakšen skromen vikend.

Je pa s tem Golobova vladajoča elita sebi odžagala vejo, če je želela še nedavno na račun nepremičninskega »kšeftanja« spraviti v zapor Janeza Janšo. Namreč, po novi metodologiji je vrednost nekdanjega Janševega posestva v Trenti po novem tudi uradno ocenjeno na 135 tisoč evrov, tako namreč sporočajo naši viri (zgolj stavba z okolico je vredna nekaj čez 80 tisoč evrov). Specializirano državno tožilstvo se je namreč ves čas opiralo na to, da je po GURS-u omenjena nepremičnina v celoti vredna okoli 20 tisoč evrov (po nekaterih cenitvah še manj), prvak SDS Janez Janša pa naj bi s prodajo nepremičnine, kot sta namigovala tožilca Boštjan Valenčič in Luka Moljk, nesorazmerno in celo koruptivno zaslužil.

Višje sodišče bo moralo upoštevati novo metodologijo GURS

Kot je znano, so bili Janša, Klemen Gantar in Brane Kastelic na prvi stopnji oproščeni. Ker pa je tožilstvo napovedalo pritožbo, bodo o zadevi sedaj odločali višji sodniki, ki pa lahko odločijo povsem drugače kot okrožno sodišče v Celju. Po nekaterih navedbah je bila nedavna razveljavitev oprostilne sodbe za Zorana Jankovića nekakšna »generalka« pred nadaljevanjem Trente. Tožilstvo in seveda tudi botri te afere računajo, da bo prvostopenjska sodba razveljavljena in da bo obsodba vendarle izločila Janšo iz političnega boja. Računajo, da bodo višji sodniki »bolj razumni« in bodo ravnali v podobnem duhu kot nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša ter njegova kompanija v času sojenja v zadevi Patria.

Po novem pa bo to doseči precej težje. Če je namreč sedaj tudi novi metodologiji GURS vrednost nekdanjega Janševega posestva celo višja od zneska, ki jo je na Imosovi dražbi za omenjeno posestvo odštelo podjetje Nepremičnine (127 tisoč evrov). Slednje je nato prodalo nepremičnino fizični osebi po višji ceni. Nedvomno je nova metodologija cenitve GURS dovolj močan argument, da bodo tudi višji sodniki potrdili oprostilno sodbo za trojico obtožencev, ki imajo za seboj enega najbolj umazanih sodnih procesov v zgodovini slovenskega sodstva.