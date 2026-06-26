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Za zamudo obnove ptujske žitnice je kriva izključno Asta Vrečko?

FokusSlovenija
Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko (foto: STA)

Piše: e-maribor.si

Obnova grajske žitnice na Ptujskem gradu bi morala biti ena največjih kulturnih investicij v državi. A se nekdanja nesposobna ministrica Asta Vrečko ni preveč brigala za to.

Gre za projekt celovite obnove grajske kašče oziroma žitnice v kompleksu Ptujskega gradu, kulturnega spomenika državnega pomena, Ministrstvo v svojem poročilu takrat navajalo, da ima projekt pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano julija 2024, da je bil projekt za izvedbo z recenzijo predan junija 2025 in da je zanj skupaj razpoložljivih 12 milijonov evrov. Od tega je 8 milijonov evrov namenjenih obnovi kašče iz programa evropske kohezijske politike, še 4 milijone evrov pa krajinski ureditvi grajskega hriba iz sklada za obnovo piše Domovina.je.

Na papirju je bilo torej vse pripravljeno. V praksi pa ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko ni zmoglo objaviti niti javnega naročila za izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del. Kakšna sramota!

Tako naj bi izgledal vhod v grajske žitnice na Ptujskem. gradu. GOV.si

Se pa mudi. Finančni tok obnove kašče skupaj z evropskimi in slovenskimi sredstvi znaša 9,5 milijona evrov. Ta denar je treba porabiti pravočasno. Ministrstvo sicer v poročilu navaja rok za črpanje do konca leta 2028, hkrati pa opozarja, da je napredek projekta v tretjem četrtletju 2026 časovno bistven za zagotovitev črpanja sredstev.
Torej, projekt ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdelano projektno dokumentacijo, pozitivno recenzijo in zagotovljena evropska sredstva. Kljub temu razpisa za izvajalca del še vedno ni. Po več kot letu dni odlašanj pa je iz poročila Ministrstva za kulturo, odziva Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Mestne občine Ptuj vse bolj jasno, da se odgovornost vrača tja, kjer je projekt tudi formalno voden – na Ministrstvo za kulturo kot investitorja.

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