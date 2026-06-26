Za zamudo obnove ptujske žitnice je kriva izključno Asta Vrečko?

Obnova grajske žitnice na Ptujskem gradu bi morala biti ena največjih kulturnih investicij v državi. A se nekdanja nesposobna ministrica Asta Vrečko ni preveč brigala za to.

Gre za projekt celovite obnove grajske kašče oziroma žitnice v kompleksu Ptujskega gradu, kulturnega spomenika državnega pomena, Ministrstvo v svojem poročilu takrat navajalo, da ima projekt pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano julija 2024, da je bil projekt za izvedbo z recenzijo predan junija 2025 in da je zanj skupaj razpoložljivih 12 milijonov evrov. Od tega je 8 milijonov evrov namenjenih obnovi kašče iz programa evropske kohezijske politike, še 4 milijone evrov pa krajinski ureditvi grajskega hriba iz sklada za obnovo piše Domovina.je.

Na papirju je bilo torej vse pripravljeno. V praksi pa ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko ni zmoglo objaviti niti javnega naročila za izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del. Kakšna sramota!