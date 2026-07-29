Za Stojmenovo Duh norčevanje ponujena priložnost, da se Mesec izkaže v gospodarstvu, ne pa nakup 13 tisoč neuporabnih računalnikov!

Piše: Celjski glasnik

Po tistem, ko je Rok Snežič od poslanca Borisa Mijiča prevzel podjetje in ga preimenoval, hkrati pa glede na vloženo izvršbo s strani Luke Mesca ponudil priložnost, da se Mesec izkaže, ko mora sam ustvariti denar, gledamo negodovanje slovenske levice.

Ko je bil Luka Mesec v vladi, so ga imeli ti posamezniki za super sposobnega, danes, ko mu Snežič ponuja priložnost v gospodarstvu, brez državnega denarja pa so zgroženi nad to priložnostjo.

Hecno! Nam pa se je zdel nakup 13.000 compov brez operacijskega sistema norčevanje iz države in davkoplačevalcev. Kako smo si različni, a ne? 🤗 pic.twitter.com/LTEs3YjisF — brutusReloaded (@brutus91101394) July 24, 2026

Ena takšnih je tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh, ki pa se je “izkazala” do te mere, da je z državnim denarjem kupila 13 tisoč neuporabnih računalnikov. Nekdanja ministrica je prepričana, da poteza Snežiča pomeni norčevanje iz vseh sistemov, ki po njenem držijo državo po konci. Prav tako je prepričana, da gre za norčevanje iz delavcev.

Najbolj zanimivo pa je, da takšna moralna načela deli ministrica, ki je zapravila več kot 6 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, ko je kupila 13 tisoč neuporabnih računalnikov. Gre še za enega politika, ki toliko ve o gospodarstvu (tudi Luka Mesec), a se v tej panogi ne upajo preizkusiti.