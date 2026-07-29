V tiskani Demokraciji preberite: Od čiščenja »janšistov« do pomanjkanja policistov

Piše: dr. Anton Olaj

Kadrovska kriza v slovenski policiji traja že leta. Strategij ne manjka, še vedno pa primanjkuje policistov.

Slovenija ima nenavadno težavo. Že več let je splošno znano, da policiji primanjkuje kadra. Na to opozarjajo najpomembnejši strateški dokumenti države. Kljub temu kadrovska kriza ostaja ena osrednjih razvojnih težav policije.

Nova Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035 pomanjkanje kadra in nezmožnost zagotavljanja zadostnega števila kakovostnih zaposlenih izrecno opredeljuje kot eno ključnih tveganj za razvoj policije.

Problem poznamo že leta

Težava ni v tem, da država problema ne bi prepoznala. Težava je v načinu, kako ga poskuša reševati.

Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za obdobje 2023–2027 in letni načrti policije vsebujejo številne aktivnosti: strategije, promocijske kampanje, analize, akcijske načrte ter ukrepe za pridobivanje in zadržanje kadra. Tovrstni ukrepi, če so seveda domišljeni, so potrebni, vendar sami po sebi še ne pomenijo rezultata.

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