Z visokimi davki se gospodarstvu dela veliko škode. Posledice čutimo vsi!

Piše: Moja Dolenjska

V iztekajočem se tednu je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke ponovno opravila terensko sejo, tokrat so, razdeljeni v tri skupine, obiskali Zasavje, Posavje in Jugovzhodno Slovenijo.

Skupina, ki je obiskala jugovzhodni del Slovenije, se je najprej ustavila v Trebnjem.

Obiskali so stojnico, kjer so še zbirali podpise proti pokojninskim privilegijem. Poslanci Franci Kepa, Zvone Černač, Alenka Jeraj, Andrej Kosi, Franc Breznik in Jože Tanko so se zahvalili prostovoljcem, ki so požrtvalno pomagali na stojnici.

V Zavodu Dobrote Dolenjske so poslance sprejeli občinski svetniki in trebanjska županja Mateja Povhe. V zavodu pripravljajo okusen tradicionalne jedi, saj prepoznavajo svojo kulinariko kot pomembno nesnovno kulturno dediščino, zaposlujejo pa kar 80 odstotkov invalidov, saj dajejo možnost zaposlitve ljudem, ki drugače ne bi dobili zaposlitve.

Sledil je ogled gradbišča nove telovadnice Osnovne šole Trebnje v spremstvu županje Mateje Povhe in podžupana Blaža Ovnika. V Trebnjem je to trenutno največji gradbeni projekt, prenavljajo obstoječi objekt, pridobili pa bodo dve novi vadbeni enoti, saj se zavedajo njihovega pomena za otroke in celotno skupnost.

V nadaljevanju so obiskali Kmetijsko zadrugo Trebnje-Krka, ki je največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Delovanje zadruge je predstavil direktor Stanko Tomšič. “Do slovenskega kmeta smo vse bolj zahtevni in bolj kritični, kot do tuje ponudbe, ki je pogosto slabša. Tudi zato se naši ljudje vse manj odločajo za kmetijstvo,” je dejal Tomšič.

Poslanci so nato pot nadaljevali do gradbišča obvoznice na regionalni cesti Trebnje-Mokronog. “Že ko sem bil star 8 let, so govorili, da ta obvoznica bo, zdaj po več desetletjih prihaja do realizacije. Pogodbo smo podpisali januarja leta 2022. /…/ Jaz se vam zahvaljujem vsem skupaj, kajti, če ne bi bilo toliko aktivnosti z vaše strani, te obvoznice mi še danes ne bi videli,” je povedal župan Mirne Dušan Skerbiš. Župan je poslance popeljal tudi na gradbišče novega vrtca, ki ga gradijo s prenovo nekdanje šiviljske tovarne. V bližini poteka tudi izgradnja novih stanovanjskih blokov in novega nakupovalnega centra. Občina Mirna je dober dokaz tega, da se tudi v malih občinah z razmeroma malo sredstvi da narediti veliko, so ugotavljali poslanci.

V podjetju Dana je poslance sprejel direktor Mitja Majzelj, ki je opozoril na škodljive poteze vladajočih, s katerimi se sooča gospodastvo. “Davek na sladke pijače, dvig trošarin. Noben davek za gospodarstvo ni dober. Likvidnost podjetij se s tem poslabšuje, ker je treba odvajati vnaprej. Veliko škodo se dela na tak način gospodarstvu. Posledice pa čutimo vsi, ” je opozoril Majzelj.

Poslanci so nadalje obiskali Muzej Dežele kozolcev Šentrupert, kjer jih je sprejela Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave Občine Šentrupert, ki je poudarila: “Upamo, da boste s svojimi glasovi pripomogli k temu, da bi bilo podeželje bolj slišano.”

Nadalje so obiskali podjetje TOM, kjer jih je po tovarni popeljal direktor Damjan Burger.

“Tom je bil žalostna zgodba, zdaj je srečna, samo prosim vas, uredite nekaj s to elektriko. Fiksni stroški poslovanja so se od leta 2021 dvignili za 50 odstotkov. Od stavbnih zemljišč, elektrike, vsega,” je bil kritičen Burger.

Nekaj fotoutrinkov:

Vir: X