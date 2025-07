Z denarjem milijarderja podmazana Nika bo gostila moralista, ki hujska proti milijarderjem

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

“Sprašujem Niko Kovač, če bomo tekom globalne delavske revolucije privilegiranega, podedovanega milijonarja Mamdanija tudi razlastninili ali pa to velja le za tiste, ki so do bogastva prišli na podlagi meritokracije?” je zapisal komentator Iršič ob napovedi Inštituta 8. marec, da v Slovenijo prihaja ameriški skrajni levičar Mamdani, ki bi milijarderje kar “ukinil”.

Dvojna merila Inštituta 8. marec in njegove šefice Nike Kovač so že dolgo znana. Najbolj očiten primer je “boj” za čisto pitno vodo. Pred časom je bila vodilna pri referendumu za vodo, danes pa je ravno ne skrbi gradnja “drekovoda” oziroma kanala C0, s katerim bi ljubljanski župan Zoran Janković onesnažil pitno vodo za sto tisoče Ljubljančanov.

Ko je šlo za referendum o vodi, je bila Nika vsesplošna strokovnjakinja, sedaj pa o zadevi naenkrat ne ve dovolj oziroma se ne želi oglašati. Aprila smo poročali, da se ona in njeni borci za vodo preiskovalne komisije o spornem projektu izogibajo kot “hudič križa”. Nekaj podobnega je tudi z bojem “proti kapitalizmu”.

Inštitut 8. marec je na svojem profilu na omrežju X slovesno napovedal, da v Slovenijo prihaja samooklicani borec proti milijarderjem Zohran Mamdani, ki je prepričan, da je družba, ki ustvarja milijarderje, pokvarjena. Ameriški skrajni levičar bi milijarderje preprosto “ukinil”. V Sloveniji ravno nimamo milijarderjev, smo premajhni. Imamo pa kopico tranzicijskih milijonarjev, ki jim so obogateli s privatizacijo in pripadnostjo postsocialistični eliti.

V nebo vpijoča dvojna merila Nike Kovač

Eden takšnih je nedvomno prav ljubljanski župan Janković, a to Nike očividno ne skrbi. Spomnimo: v preteklosti smo poročali, da je imela Nika občinsko službo v okviru ljubljanskega Pionirskega doma. Po svoje je razumljivo, da ne želi pljuvati v lastno skledo. Vendar pa kljub temu v oči bode njen hinavski boj proti turbokapitalistom. Inštitut je javno kritiziral multimilijarderja Jeffa Bezosa zaradi njegove razkošne poroke, čeprav je Nika od njega posredno prejela štipendijo.