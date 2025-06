Vladimir Prebilič po nesreči razkrinkal Milana Kučana?

Piše: Moja Dolenjska

V tem tednu so v javnosti izredno odmevale besede nekdanjega kočevskega župana in zdajšnjega evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, da se je sestal z Milanom Kučanom, zadnjim predsednikom Komunistične partije Slovenije in nekdanjim predsednikom države. Prebilič je povedal, da se je sestal s Kučanom, pogovarjala sta se o njegovi kandidaturi na prihodnjih državnozborskih volitvah, “dokončnega da pa še ni dobil”.

Prebilič je tako “mirno priznal, da mu Milan Kučan še ni izrekel dokončnega da, zato ne ve, ali bi kandidiral”.

Janez Janša, predsednik SDS, je ob tem na družbenih omrežjih zapisal: “Poznate kako resno državo, kjer bi temu rekli DEMOKRACIJA? Milan Kučan je nepretrgano na oblasti že več kot 55 let. Od tega 43 let – brez da bi bil izvoljen.”

Vse to je tudi potrditev, da je Kučan tisti, ki določa t. i. nove obraze na vsakokratnih volitvah za državni zbor in posledično predsednika vlade. V zadnjih letih so bili to: Alenka Bratušek, Miro Cerar, Marjan Šarec in zdaj Robert Golob. Pri Zoranu Jankoviću leta 2011 mu je spodletelo, saj Janković v državnem zboru ni bil sposoben vzpostaviti koalicije. Je pa zdaj Janković tisti, ki usmerja Goloba, nekdanjega podpredsednika njegove (nato propadle) Pozitivne Slovenije. Spomnimo še, da se Kučan niti ne skriva več. Doslej se je ali pa so ga vedno izdajali kot “navadnega” upokojenca. Prebilič je zdaj prvi, ki je tudi javno razkril resnico. Razkril je tudi strice iz ozadja. To so tisti, ki so pred leti romali na ljubljanski magistrat.

Z novimi obrazi na mestu predsednikov vlad pa Slovenija zgolj tone. Stanje v državi je čedalje slabše.

Odgovor Vladimirja Prebiliča za zurnal24.si in eden od komentarjev: