Vlada dramatično viša porabo, BDP pa upadel

Z 0,8 odstotnim padcem BDP v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in prejšnjim letom je naša država doživela največji padec med vsemi državami EU, za katere so dostopni podatki.

To smo včeraj izvedeli, ko je naša vlada, ki slovi po veliki zapravljivosti in dramatičnem večanju javnega trošenja za plače in subvencioniranje “naših”, ravno začela priprave, da bi parlamentu poslala svoje še zadnje načrte državne porabe, ker se jim mandat izteka. Na X je informacijo, da bodo z državnimi proračuni v prihodnjih letih težave, ker z gospodarsko rastjo ne bo mogoče poravnati velikanskega večanja stroškov poslovanja države, včeraj objavil dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič:

Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janše se je na objavo podatkov odzval s pozivom vladi, naj odstopi. Minister Klemen Boštjančič pa je “presenetil” z oceno, da slovensko gospodarstvo čuti težave največjih gospodarskih partnerjev. V težavah so, kot kažejo podatki Eurostat, največje gospodarske partnerice našega gospodarstva, denimo, Nemčija in Avstrija. Med sosedami pa še Madžarska. Izjava ministra je bila nenavadna, ker težave v Nemčiji niso novost in na opozorila v preteklosti, da to pomeni težave za naše gospodarstvo, se je odzval s trditvijo, da položaj ni več takšen. Zdaj pa, bi lahko sklepali, spet je.

Premier Robert Golob pa je včeraj veliko pozornost sprožil z izjavo, kako ga ne skrbijo selitve dejavnosti podjetij iz Slovenije na Hrvaško, kjer država podjetnike in državljane manj stiska. Zadnja leta je Golobova vlada zelo skrbela, da so mednarodno nadvse konkurenčne naše nevladne organizacije, ki so jo spravile na oblast, državno zdravstvo, ki ljudem ne zagotavlja plačanih storitev, vladi podrejeni mediji, spiritualni in kulturniški privilegiranci in administracija, ki so ji, predvsem na vrhu, močno povišali plače. Za podjetja pa je bila skrb veliko manjša. Tako je odmevala izjava:

Kaj je razlog za to dogajanje, kaže ta primerjava položaja podjetnikov v Sloveniji in na Hrvaškem.

Ob tem je treba upoštevati, da namerava naša vlada čez poletje po vseh podjetnikih in ljudeh udariti še z dodatnim enoodstotnim davkom, da bi poravnala stroške za skrb za starostnike, za katero jim je v državnem proračunu, ker so zadnja leta na debelo zapravljali, zmanjkalo denarja.

Kako je vladi uspelo porabo povečati proračunsko porabo čez tisto iz kriznih časov Covida, kaže grafika, ki so jo sami pripravili:

Še bolj pa podatki za letošnje leto, ko načrtujejo že, da bodo porabili več od 17 milijard. Največji strošek države bodo, seveda plače, ki so jih ravno krepko povečali, še posebej tistim na višjih položajih.