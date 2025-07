Vlad je odgovoril na vprašanje miru, gospod predsednik; Ukrajino moramo ponovno oborožiti

Piše: Uredništvo NY Post

Gospod predsednik, vemo, da razumete, da je glavna ovira za mir v Ukrajini ruska agresija.

Rekli ste, da ste bili »razočarani« nad pogovorom z ruskim diktatorjem Vladimirjem Putinom in da »ne mislite, da želi prenehati«.

Putin je ponovno vztrajal, da se ni pripravljen zavezati k prekinitvi ognja, dokler ne bodo odpravljeni »temeljni vzroki« konflikta.

Za Vlada je »temeljni vzrok« obstoj Ukrajine.

Po vašem klicu je izvedel največji napad z droni in raketami v vojni, v katerem je umrla vsaj ena oseba.

Zakaj torej, gospod predsednik, vaša administracija kaznuje Ukrajino?

Pentagon je ustavil protiraketno orožje in drone, potrebne za zaščito prebivalcev Kijeva. Spomnite se obupa na obrazu ukrajinske novinarke, s katero ste se ganljivo pogovarjali na Nizozemskem, njenih strahov za moža in družino.

Zakaj grozimo, da jo bomo zapustili?

Obstaja prepričanje, ki ga širijo sprevrženi ideologi, da pomoč Ukrajini nekako škoduje Združenim državam in ni v našem najboljšem interesu. To ne bi moglo biti dlje od resnice.

Uradniki trdijo, da nam primanjkuje orožja, vendar je bilo veliko tega orožja že dodeljenega – nekaj ga je bilo že na Poljskem.

Ukrajina ga plačuje, deloma iz zaseženih ruskih sredstev in evropskih nepovratnih sredstev, kar je spodbuda za našo industrijo, da proizvede več. Pravzaprav lahko naša vojska ta denar – in obveščevalne podatke, ki jih zbira o uspešnem ukrajinskem odporu – uporabi za izdelavo boljših brezpilotnih letal in protiraketne tehnologije.

To gradi temelje Zlate kupole.

Najpomembneje pa je, da usoda Ukrajine svetu pošilja sporočilo o Ameriki. Rusija ni gospodarska velesila, ki bi jo bilo treba sprostiti. Je umirajoča teroristična država. Putin je pripravljen porabiti kri svojega ljudstva za imperij.

Če mu bomo dovolili uspeti, če mu bomo pomagali uspeti, to ne bo ogrozilo le Evrope. Kitajski bo povedalo, da so naša zavezništva muhasta, naše potrpljenje kratko.

To ni predlog “ali/ali”, kot predlaga Elbridge Colby, namestnik obrambnega ministra. Ne pomagamo Ukrajini namesto da bi se borili proti Kitajski. Pomagamo Ukrajini, da jih ovira. Rusija in Kitajska imata en strateški cilj: nasprotovati Združenim državam.

Ena raketa, “shranjena” v skladišču danes, je 50, ki jih bomo morali izstreliti v prihodnosti, ker se je ta os okrepila.

Gospod predsednik, imeli ste zgodovinski niz uspehov. Sprejeli ste svoj “Veliki lepi zakon”. Dobili ste primere pred vrhovnim sodiščem. Sklepate trgovinske sporazume.

Prav tako ste naredili drzen korak, da bi nevtralizirali Iran, saj ste vedeli, da bo to Bližnji vzhod naredilo varnejši kraj. Le bombardiranje njegovih jedrskih lokacij bi lahko ajatolo pripeljalo za pogajalsko mizo.

Enako je z Ukrajino. Putin razume le moč. Še naprej vas bo žalil in ignoriral, če se Združene države ne bodo zavezale obrambi Kijeva.

Poročila kažejo, da je pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v petek potekal dobro in da ste govorili o krepitvi zračne obrambe države. To je odlična novica.

Padec Ukrajine ni katastrofa, za katero bi lahko krivili nekoga drugega ali jo razložili kot nepomembno. Destabilizirala bi svet, oslabila Ameriko in negativno vplivala na vaše predsedovanje. Ne dopustite tega.

