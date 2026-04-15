(VIDEO) Zdravstvo po Golobovi “reformi”: ljudje “prespali” na ulici, da bi prišli do osebnega zdravnika

V torek zvečer se je v borovniški občini odvil prizor, ki razgalja resnično stanje slovenskega zdravstvenega sistema. Pred podružnično ambulanto Zdravstvenega doma Vrhnika v Borovnici so se ljudje začeli zbirati že ob 22. uri, da bi naslednji dan zjutraj lahko uveljavljali pravico do vpisa k novemu osebnemu zdravniku.

“Vlada nam mafija! Vsako leto se pokrade 3,5 milijarde evrov. Leta 2026 se v Borovnici dogaja, da ljudje čakajo že od včeraj od 22. ure samo zato, da bi se lahko vpisali k zdravniku. To je nedopustno in sramotno!” se je na to situacijo na X odzval poslanec NSi Aleksander Reberšek.

“Dragi politični funkcionarji in drugi, ki imate škarje in platno v svojih rokah, to so resnični problemi ljudi, ne pa, kdo je kako označil glasovnico v DZ. Poglejte si to čakalno vrsto danes v Borovnici za vpis k osebnemu zdravniku. Kako dolgo se boste še ukvarjali sami s sabo?” je zapisal uporabnik na X.

Vpis se je začel danes ob 7. uri zjutraj. Dr. Lucija Galić sprejema samo paciente, rojene leta 2008 ali prej, mladoletnih otrok ne vključuje v svojo listo, poroča STA. Pacienti so za vpis potrebovali zdravstveno izkaznico in lastnoročni podpis soglasja, zato se je vrsta začela tvoriti že prejšnji večer in se ponoči še podaljšala. Dolga je bila več sto metrov, v njej pa so kljub mrazu in utrujenosti čakali tudi številni starejši in bolj slabotni ljudje.

Podobne scene so se zgodile že marca 2026 pred glavnim Zdravstvenim domom Vrhnika, kjer so se zgrnili tako domačini kot Ljubljančani. Župan Danijel Cukjati je takrat jasno opozoril: enajst splošnih zdravnikov bi teoretično zadoščalo za potrebe občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, a ogromen pritisk prihaja od zunaj – predvsem iz Ljubljane, kjer je praktično nemogoče dobiti osebnega zdravnika. Ljudje “zdravstveno migrirajo” v manj obremenjene kraje, lokalne kapacitete pa se hitro zapolnijo.

V Sloveniji je brez osebnega zdravnika skoraj 140 tisoč ljudi, od tega približno 20 tisoč otrok brez pediatra.

Zakaj morajo Slovenci stati na mrazu za osnovno pravico?

Glavni vzrok je kronično pomanjkanje družinskih zdravnikov, kar ne preseneča saj je Golobova vlada že zdavnaj napovedala vojno zdravnikom. Mladi zdravniki se izogibajo specializaciji iz družinske medicine zaradi visoke obremenitve, administrativnega bremena, in boljših pogojev v zasebni praksi ali tujini. Posledica so zaprte ambulante, dolge čakalne dobe in občutek, da je zdravje postalo loterija.

Golobova vlada se hvali z “reformo” zdravstva, digitalizacijo in boljšem dostopu do zdravnikov a resnično stanje se vsakodnevno kaže v izkušnji ljudeh. Poleg tega ne moremo mimo dejstva, da državljani plačujemo visoke prispevke za zdravstveno zavarovanje, potem pa smo za osnovno zdravniško oskrbo primorani prespati na cesti kot prosilci.