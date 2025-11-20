(VIDEO) Zdravstvena in medicinska stroka ogorčena nad izjavo Dušana Kebra

Piše: Sara Kovač

Slovenija ima hudo težavo v zdravstvenem sistemu, to je danes verjetno jasno vsakemu pacientu in državljanu. Eden izmed ključnih problemov so čakalne dobe. Prav ta problem sedaj nekateri uporabljajo kot argument za uvedbo evtanazije. Če parafraziramo: “Predolgo je moral čakati, bolje bi ga bilo pokončati”.

Ne verjamete? Tako je povedal nekdanji minister in levičarski aktivist Dušan Keber: “Nek moj svojec, ki je čakal štiri ali pet let na operacijo kolka, je imel strahovite bolečine in je naredil samomor, preden je dočakal operacijo.” Dalje ni komentiral, so pa zato spletni uporabniki prišli do svojega zaključka. Ali je res komentiral, da bi ga veljalo evtanazirati, da tega ne bi rabil storiti sam?

Na njegov argument mu je odgovorila nevrologinja Gaja Maja Klarendić. Kot je povedala, bi moralo biti zakonsko nujno, da se bolniku omogoči enako hitro, kot lahko dobi pomoč pri samomoru, “kakršnokoli druga oblika lajšanja neznosnega trpljenja. Mogoče vaš prijatelj ne bi rabil narediti samomora, če bi mu v treh tednih zamenjali kolk”. K temu je dodala, da bi moral zakon vsebovati enakovredne možnosti dostopa do paliativne oskrbe in drugih možnosti lajšanja bolečine, kot dostopa do samomora.

Keber je nato odvrnil, da zakon to vsebuje, nakar sta ga omenjena zdravnica in voditelj soočenja opomnila, da ne vsebuje. Njegov odgovor? “Če pa ni paliativne medicine?”

Prav vprašanje dosegljivosti paliativne medicine je v okviru referendumske debate o evtanaziji ponovno prišlo na površje. Nasprotniki opozarjajo, da je ta kritično zanemarjena in da bi bilo pred uzakonjanjem asistiranega samomora nujno potrebno razviti nego terminalno bolnih v zadnjem obdobju njihovega življenja.

Posnetek soočenja, ki ga je pripravil medij Zanima.me, so zgroženi delili v stanovski organizaciji Mladi zdravniki. “Poraz Kebra v neideološki debati o medicinskem končanju življenja. Zakaj? Ker je zakon SLAB! In slab zakon o usmrtitvah je NEVAREN. Poglejte celo debato med mlado nevrologinjo in piscem zakona,” so Mladi zdravniki zapisali nad posnetkom v objavi.

Ogorčena tudi javnost

Na argument nekdanjega ministra pa se niso ogorčeno odzvali zgolj Mladi zdravniki. Oglasil se je denimo tudi družinski zdravnik Rok Ravnikar: “Ojoj! Se vidi, da je v poznavanju prakse ostal nekje 30 let nazaj, ko je verjetno nazadnje še imel oblečeno belo haljo v službi. To “plemenito dolžnost” pa naj izvajajo drugi, zdravniki se lepo zahvaljujemo. Ne, hvala!”

Ogorčene komentarje so podali tudi predstavniki splošne javnosti.

“Mislim, ob taki izjavi s kolkom gospoda Kebra bi morala sogovornica biti maksimalno ogorčena, Keber je bil minister za zdravje, odgovoren je za tako stanje. In da izjavi tole s kolkom, je najbolj debilna izjava, ki sem jo slišal,” je zapisal spletni komentator.

“To je katastrofa! Argument za asistiran samomor najde v čakanju na menjavo kolka?! To je čez vse meje etike,” se glasi drugi zapis.

“Spet nekdo, ki precej prostodušno pove, da je sprejemljivo, da se trpljenje posameznika, ki je posledica problemov zdravstva, rešuje s samomorom,” piše tretji.