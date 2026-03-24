(VIDEO) Zarečeni kruh: še tik pred volitvami so vladajoči zavajali glede podražitve goriva

Piše: C. R.

Očitno so bili pred volitvami vladajoči precej zmedeni glede napovedi pri cenah goriva. Medtem ko so nekateri ministri sprožili panični naval na bencinske črpalke, je Matjaž Han še tik pred zdajci govoril o dvotedenskem ciklu …

… ki pa je samo dan kasneje na seji vlade postal tedenski. Tako da nas nova podražitev naftnih derivatov čaka že prihodnji torek. S tem pa spet naval na črpalke.

Sicer pa, video izsek z zadnjega soočenja pred volitvami pove vse. Tudi o zarečenem kruhu, ki smo mu priče prav danes: