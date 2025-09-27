(VIDEO) Verodostojnost: Zaposlenim vzeli več tisoč evrov neto plače, zdaj se posipujejo s pepelom

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Jani Prednik, vodja poslanske skupine stranke Socialni demokrati (SD), je v oddaji 24ur.com povedal, da je bil “dohodninski zakon prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše dober in ga v SD še enkrat ne bi razveljavili”. Dejal je, da je podobno nedavno povedal tudi predsednik stranke Matjaž Han.

Prednik je priznal, da je bila razveljavitev zakona napaka.

“Če bi sedaj glasovali ponovno o razveljavitvi SDS-ovega dohodninskega zakona, bi socialni demokrati glasovali drugače. Tokrat tega zakona ne bi razveljavili,” je dejal in dodal, da so tri leta in pol kasneje ugotovili, da bi razbremenitev plač koristila zaposlenim.

Vlada Janeza Janše je takrat sprejela spremembe zakona, s katerim bi postopno zvišali splošno dohodninsko olajšavo, neto plače zaposlenih pa se bi postopoma zviševale. V letih od 2022 do vključno 2025 bi zaposleni, ki prejema povprečno plačo, skupno prejel 2.560 evrov več neto plače, od tega zgolj v letu 2025 tisoč evrov več.

To so nam Golobovi odvzeli:

Vlada Roberta Goloba, katere del je tudi SD, je to takoj po nastopu v juniju 2022 razveljavila. Stranka SD se je zdaj posipala s pepelom, vendar dlje od tega niso prišli. V vladi svojega glasu niso dvignili. SDS je zdaj v državni zbor ponovno vložila nov predlog o višji splošni olajšavi za prihodnja leta. Z božičnico, ki jo obljublja predsednik vlade Robert Golob, bo Golobova vlada, če bo predlog seveda sprejet, zaposlenim vrnila zgolj slabo polovico tistega, kar jim je vzela, ko je takoj po prihodu na oblast razveljavila reformo vlade Janeza Janše, ki je predvidevala razbremenitev plač. Po zakonu, ki ga je sprejela Janševa vlada, bi se davčne obremenitve plač v naslednjih letih postopoma zniževale, kar bi pomenilo, da bi nekdo, ki ima povprečno plačo, že letos letno dobil 1000 evrov več, leta 2028, ko bi razbremenitve plač začele veljati v polnosti, pa že eno dodatno plačo letno, kar bi seveda veljalo tudi za vsa nadaljnja leta. A je Golobova vlada takoj po prihodu na oblast zakon spremenila in postopno davčno razbremenitev plač ukinila.

