(VIDEO) To so Kirkove najboljše izjave in debate z levičarskimi študenti

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

Charlie Kirk je za sabo pustil dolgoletno dediščino javnega debatiranja. V svojih debatah s študenti ameriških kolidžev je s svojo metodo pogovora razkrival stranpoti, zmote in laži skrajne levice ter njene ideologije, ki se širi po študentskih naseljih.

V nadaljevanju bomo predstavili njegove najboljše izjave, s katerimi je osvojil milijone mladih po vsem svetu. Številni so po javnih debatah z njim spremenili svoje poglede in prepričanja, še veliko več mladih pa se je dotaknil na spletu. Tudi sam je bil namreč mnenja, da ravno soočenja argumentov preprečujejo tenzije v demokratični družbi.

Posnetki njegovih debat z levimi oziroma liberalnimi študenti so v seštevku krepko presegli milijarde ogledov. Na spodnjem posnetku je eden izmed mladih aktivistov skušal prepričati Kirka, da bi morala država nuditi več brezplačnih storitev, kot je to počel Jezus, ki je ljudi brezplačno hranil in poučeval.

Charlie Kirk mu je pojasnil, da problem brezdomstva ni problem, ki bi bil povezan z denarjem, pač pa z duševnimi boleznimi, ali pa denimo odvisnostjo od drog.

Ko mu je debaterka predočila, da sovraži ZDA, ji je odvrnil: “ZDA so edina država, ki je tudi tisti, ki jo sovražijo, ne želijo zapustiti”.

Druga mladenka ga je skušala prepričati, da nekatere manjšine izvajajo zločine zaradi njihove težke materialne situacije in lakote ter so posledično ogroženi, kar pa vodi do zločinov. Kirk ji je odgovoril: “Imamo pomoč s hrano, zdravstveno zavarovanje za revne, imamo tudi socialno denarno pomoč. V tej državi imamo težave z debelostjo, ne pa z lakoto.”

Ena izmed študentk je izrazila antipatijo do ameriškega predsednika Trumpa, ker naj bi bil ta “rasist”. Ko jo je povprašal, na podlagi katerih primerov je prišla do tega sklepa, ni znala odgovoriti. “Misliš, da je rasist, ker so ti tako povedali mediji? Saj mi ne moreš dati nobenega primera njegovega rasizma. Ne kritiziram te. Morda ti mediji lažejo. Morda si možakar, ki je bil označen kot rasist, želi izboljšati življenja vseh Američanov,” ji je odgovoril.

Liberalno usmerjeni študent je skušal Kirka prepričati, da so ZDA dežela migrantov in da bi morali zaradi tega odpreti meje. Tako mu je odgovoril Kirk: “Ne, mi smo država naseljencev. Naseljenci so ljudje, ki so zgradili državo, migranti pridejo v državo, ki je že zgrajena.”

Na nekem drugem srečanju je mladostnik dejal, da je ženska oseba, ki se identificira kot ženska. Kirk ga je opozoril: “Ampak, kako potem veš, da je dejansko ženska? […] To je tako, kakor da bi rekel, da je žirafa nekaj, kar zgleda kot žirafa. Temu se reče krožno sklepanje.”

Eden izmed študentov mu je med obiskom njegovega kampusa očital, da je Charlie Kirk ustanovil podjetje, ki je blizu tega, da bi bilo fašistično. Ko ga je Kirk izzval, naj mu pojasni, zakaj je fašist, je ostal brez argumentov.

Študent je skušal predstaviti argument, da ameriški predsednik Trump omejuje svobodo govora. Kirk mu je odgovoril: “Donald Trump je branil svobodo govora do te meje, da je dejal, da kolidži, ki svobode govora ne varujejo, ne bodo dobili federalnega financiranja. Izjemno se je potrudil, da imajo vsi Američani svobodo govora.”

Mladenka se je spraševala, zakaj bi morala obdržati zarodek v primeru, da so zatajila kontracepcijska sredstva in si otroka ne želi. “Ali ne bi raje prevzela odgovornosti za spolne odnose, ki si jih imela? Spolni odnosi oz. seks ni nekaj, kar moraš preživeti. To ni nekaj takega, kot je tuširanje, prehranjevanje, lahko živiš tudi brez seksa z malce samokontrole,” ji je odgovoril.

Po tem si je želel, da bi se ga spomnili

V enem izmed medijskih nastopov ga je sogovornik vprašal po čem si želi, da bi se ga spominjali. “Rad bi, da se me spominjajo po pogumu za mojo vero. To bi bilo najbolj pomembno. Najpomembnejša stvar je moja vera.”