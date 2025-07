(VIDEO) Shod v Šentjerneju obiskal tudi predsednik državnega sveta Lotrič – predstavniki vlade pa so se poskrili v mišje luknje!

Piše: C. R.

Predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič se je danes udeležil protestnega shoda v Šentjerneju, kjer so občani izrazili naraščajoče nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja odločnih odzivov države na zaostrene varnostne in socialne razmere v lokalnem okolju, kjer prihaja do nasilnih konfliktov s strani posameznikov iz romske skupnosti.

Za razliko od Marka Lotriča predstavnikov vlade ni bilo videti. Pred dnevi se je v Šentjerneju sicer mudil na obisku minister za notranje zadeve Boštjan Pokljukar. Kaj je prinesel njegov obisk, lahko samo ugibamo.

Vlada je povozila vse predloge lokalnih skupnosti

»Z veliko zaskrbljenostjo spremljam razmere v občini Šentjernej in širši dolenjski regiji, kjer nasilje, ustrahovanje in popolno nespoštovanje pravnega reda že dolgo niso več lokalni varnostni problem, temveč sistemska težava države. Poročila s terena jasno kažejo, da prebivalci živijo v strahu: dogajajo se organizirane tatvine kmetijskih pridelkov, nasilni izgredi, zastraševanje otrok v šolah, starejši si ne upajo več iz svojih domov, grožnje in nasilje nad župani ter svetniki, fizični napadi na občane. Posamezniki, ki izvajajo te napade, ostajajo nedotakljivi. Pravna država v praksi ne deluje več. Ljudje se zato vse pogosteje zatekajo k samozaščiti. To je alarm,« je ob robu protestnega shoda dejal predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič.

Spomnil je, da je Državni svet RS že leta 2023 podprl paket štirih zakonov, ki jih je pripravilo enajst županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. Namen predlaganih ukrepov je bil celovito in uravnoteženo nasloviti perečo problematiko – povečati varnost, izboljšati nadzor nad socialnimi transferji, spodbuditi vključevanje romskih otrok v izobraževanje ter omogočiti hitrejšo delovno aktivacijo dolgotrajno brezposelnih oseb. Žal ti zakonski predlogi, kljub več kot 30.000 zbranim podpisom podpore občank in občanov, v Državnem zboru RS niso prejeli zadostne podpore. »Večino predlogov, ki so jih v zadnjih letih pripravile lokalne skupnosti, je Vlada Republike Slovenije bodisi ignorirala bodisi zavrnila. To ni več zgolj politična brezbrižnost, ampak popolna odpoved odgovornosti,« pravi Lotrič.

Občina Šentjernej je na tretjem mestu po številu kriminalnih dejanj na prebivalca v Sloveniji, sosednja občina Škocjan pa je vodilna. Po pričevanju občanov je njihova ocena, da je policija, če se ji omogoči pooblastila, sposobna obvladati konfliktne situacije. »Pogoji za varno delo policistov ne smejo nikdar biti pod vprašajem. V kolikor pa redne policijske sile ne morejo več zagotavljati reda in varnosti na Dolenjskem in v Posavju, mora država nemudoma uporabiti dodatne sile,« je predlagal Lotrič in k temu javno pozval Vlado Republike Slovenije.

»Tukaj ne gre za vprašanje etnične pripadnosti. Gre za vprašanje reda in zakonitosti. Kdor krši zakone, mora odgovarjati, ne glede na poreklo, pripadnost ali politično zaščito. V pravni državi ni prostora za imuniteto pred zakonom. Ni sprejemljivo, da nekateri ne plačujejo glob in računajo na to, da jim preprosto ne bo treba, ker nimajo premoženja,« je poudaril Lotrič in izrazil razočaranje nad nedelovanjem pravosodnega sistema na tem področju.

Grešijo tudi sodišča

»Ko policija poda kazenske ovadbe na sodišča, se prav tam zatakne. Sodni postopki trajajo predolgo, in ni zaključkov ter sankcij. Ker država ne ukrepa, posamezni pripadniki romske skupnosti razumejo sporočila pravosodja kot nagrado za njihova kazniva dejanja, saj se nobenemu prestopniku nič ne zgodi. To je nesprejemljivo,« opozarja Lotrič in poudarja, da se iz majhnega kriminala rojeva večji kriminal. »Zato pozivam Vlado RS k resnim in takojšnim ukrepom tudi z vidika pravosodja, predvsem pa k celostnim rešitvam, ki bodo končale mladoletniški kriminal med mlajšo romsko populacijo,« je še dodal Lotrič.

»Če Slovenija danes resno razpravlja o povečanju obrambnih izdatkov na 5 % BDP, potem se moramo najprej vprašati: ali znamo zaščititi lastne ljudi, njihove domove, njive, šole in ulice? Varnost ni privilegij, ampak temeljna pravica vsake državljanke in državljana. Vlada, ki tega ne zmore ali noče zagotoviti, izgublja svojo legitimnost,« je še izpostavil Lotrič.