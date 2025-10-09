(VIDEO) Še en dokaz, da je “novinarstvo” na RTV politično vodeno

Piše: S. K. (Nova24TV.si)

Provladnih novinarjev so navadno polna usta novinarske solidarnosti. Kako kredibilni so ti pozivi, ko gre za vlado Roberta Goloba, je pokazal izgon nezaželene novinarke z novinarske konference premierjevega odvetnika Stojana Zdolška. Zgodba pa razkriva tudi licemernost novinarskega ceha, ki se doslej še ni “potegnil” za (ne)levega novinarja.

Včeraj smo poročali o incidentu, ki se je zgodil na novinarski konferenci Golobovega odvetnika, ki je organiziral novinarsko konferenco zgolj za povabljene novinarje. Povabljen je bil novinar RTV Rok Šuligoj, ki mu vlada očitno zaupa. Tako zelo, da naj bi postal “maziljenec” predsednika vlade, kar pomeni, da so njemu najbolj zaupane vladne teme. To pa zato, ker je tudi zasebni partner tiskovne predstavnice Gibanja Svobode, Nuše Baranje.

Ob sklenjenem krogu se Golob izogne neprijetnim vprašanjem, na televizijske ekrane tako potujejo le “dovoljene” informacije. Piar bi lahko temu rekli.

Šuligoja bi Urbanija odpustil

Po mikrofonih na mizi sodeč, je bil na novinarski konferenci tudi predstavnik 24ur in STA. Kmalu po novinarski konferenci so se pojavili pozivi, da bi moral novinar RTV tudi sam, solidarno do svoje sodelavke na javnem mediju, zapustiti konferenčni prostor. Denimo, urednik Planet TV je na družbenem omrežju X zapisal: “Edino še častno dejanje za Roka Šuligoja je slovo od RTV. Ker drugače mu morajo zaradi tega, kako je sramotno in neetično ravnal ob ponižanju svoje kolegice, na RTV pokazati vrata.” Podobno obravnavo je doživela tudi novinarka Planeta, ko jo je tiskovna predstavnica notranjega ministrstva odslovila. Razlog? Novinarska konferenca je zgolj za povabljene.

Zakaj točno se je novinar RTV odločil, kot se je, sam še ni javno pojasnil. So se pa oglasili drugi novinarji in komentatorji. Požar je denimo zapisal, da je zgoraj omenjeni novinar zasebni partner tiskovne predstavnice Gibanja Svoboda. Politični komentator Miran Videtič pa piše: “A se ve, kateri novinarji so še nemo spremljali izgon novinarke Tarča?Poleg seveda tistega asa iz iste hiše (RTV Slovenija), ki ima “za vratom” svojo bejbo, sicer piarovko #gibanjesvoboda?”

Novinarska združenja protestirajo

Na incident sta se odzvali obe novinarski združenji. Društvo novinarjev Slovenije, ki je sicer aktivno pomagalo v vladni uzurpaciji RTV, je v izjavi za javnost zapisalo: “Pozivamo jih, da novinarjem omogočijo opravljanje temeljnih funkcij, med katerimi je informiranje javnosti, pa tudi nadzor oblasti. Hkrati izpostavljamo, da sta pravica javnosti do obveščenosti in svoboda medijev temeljni vrednoti, ki ju zagotavljajo ustava, zakon o medijih, Münchenska deklaracija ter mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic. Ko novinar ne more (ali ne sme) opravljati svoje naloge – zastaviti vprašanja predsedniku vlade ali njegovemu zastopniku – gre za poseg v temeljne svoboščine, ki jih morajo zagotavljati vsi nosilci oblasti.”

Na ZNP so nam odgovorili, da je bilo “ravnanje premierjevega odvetnika Stojana Zdolška z novinarskega stališča nesprejemljivo, hkrati pa neprimerno in nekulturno iz čisto človeškega vidika. Zdolšek ima kot predstavnik premierja pravico, da na katerega od novinarskih vprašanj ne odgovori, nima pa pravice, da se sam odloča, kateri novinarji mu lahko postavijo vprašanje in kateri ne. Nesprejemljivo je tudi, da predstavnik premierja selektivno kliče izbrane novinarje in se sam odloča, kateremu mediju bo dal izjavo in kateremu ne.”

“Razočarani smo nad odzivom preostalih navzočih novinarjev, ki bi morali iz solidarnosti do novinarke in protesta v trenutku, ko je Zdolšek odslovil novinarko Tarče, družno vstati in zapustiti prostor.”

Selektivna solidarnost

Celotna zgodba pa ima še eno plast. Nekateri namreč menijo, da si Tarča in njeni novinarji zaradi nekaterih preteklih oddaj, ki so danes ponovno aktualne (beri: afera “ventilatorji”), ne zaslužijo pretirane solidarnosti. Nekdanji minister in politični komentator piše: “Če prav sledim, ste od včeraj polno solidarni z oddajo, ki je lansirala Ivana Galeta in potapljala Zdravka Počivalška. Lepo vas to sprehajajo.”

Eden najuspešnejših podjetnikov v Sloveniji Aleš Štrancar pa se sprašuje, kje je bila novinarska solidarnost, ko se je (več kot enkrat) grozilo po življenju novinarju RTV Jožetu Možini.