(VIDEO) Oberstar o čistki na DARS in razlogu, zakaj bi Logar lahko šel v koalicijo z Golobom

Poskušali so doseči, da bi se znebil Valentina Hajdinjaka, o spopadu za DARS, ki ga je pozneje z Antonom Ribičem prevzela Svoboda, na spletni strani anti-corruption2026.com v najnovejšem posnetku pojasni odvetnik Jožef Oberstar, ki pove tudi, da je mogoče, da bo po volitvah Anže Logar vstopil v koalicijo z Robertom Golobom, ker je za njim z Milanom Kučanom in Zoranom Jankovićem povezan Otmar Zorn, ki ima v ozadju velik vpliv in tudi denar.

Oberstar, ki je v preteklosti delal tudi za odvetniško pisarno Čeferin in o Aleksandru Čeferinu govori kot o svojem bivšem šefu, ki je zdaj na vrhu UEFE, pojasni, zakaj je bil prevzem DARS za Svobodo pomemben, da so posle pridobila njihova podjetja, pa za financiranje medijev in nevladnikov. To je še eden v seriji posnetkov, ki razkrivajo različne primere pajdaškega kapitalizma, kršitve zakonov o lobiranju, kršitve zakonov o financiranju kampanj, politično prekoračitev oblasti v državnih podjetjih, napotitev pogodb na povezana podjetja…

Pred tem so na portalu anti-corruption2026.com , po srečanjih v Zagrebu, na Dunaju in v Londonu, ki bi jih naj opravili zastopniki možnih investitorjev, objavili pogovore z Dejanom Paravanom, ki je medijem sam že razkril, da je med tistimi, ki so se ujeli v past in se razgovorili pred domnevnimi tujimi investitorji, pa tudi z nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, odvetnico Nino Zidar Klemenčič, lobistom in nekoč piarovcem Mira Cerarja Rokom Hodejem in Tomislavom Vukmanovićem, ki je bil v preteklosti izvršni direktor družbe GEN-I Zagreb.

Iz vlade so v zadnjih dneh s pomočjo Nike Kovač razširili, da bi naj vse omenjene v past spravila izraelska družba Black Cube, kriv pa naj bi bil Janez Janša. O čemer bo jutri po napovedih šefa Svobode Roberta Goloba razpravljal sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Svet za nacionalno varnost, ki ga vodi premier, v njem pa je tudi največja opozicijska stranka, torej zdaj Janez Janša, pa šele po volitvah.

Oberstar je bil v preteklosti (pred vlado Roberta Goloba) tudi predsednik nadzornega sveta DARS, ko je oblast prevzel Robert Golob, pa je bil nekaj časa še eden od nadzornikov, pa tudi predsednik pomembne revizijske komisije, kjer je imel v rokah škarje in platno pri preverjanju, ali so bili razpisi izpeljani po predpisih. Po besedah ​​Oberstarja Golob uporabil DARS za politično orodje za škodovanje svojim sovražnikom in za usmerjanje denarja k medijem in nevladnim organizacijam, tistim, ki so povezani z Golobom in njegovo koalicijo. Pojasni pa tudi zelo konkretno, kako je z denarjem mogoče kupiti članke od posameznega novinarja.

Prvi v seriji treh posnetkov s to vsebino je na https://www.anti-corruption2026.com/appendix-5/

Oberstar pojasni tudi, da mu je, ko je prišel Golob na oblast, eden njegovih klientov dejal, kako bo zdaj dobil veliko poslov. In jih je dobil. Oberstar povzame, da Golob prihaja iz Nove Gorice, eno od velikih podjetij, ki posluje z DARS, pa je tudi od tam, vodi ga zelo vpliven mož Stojan Petrič iz Kolektorja, ki je dobil veliko več poslov od DARSA kot so jih imeli prej. V škodo Darija Južne, ki je konkurent in solastnik Petrola. Petrič je lastnik največjega časopisnega podjetja v državi in najboljši prijatelj nekdanjega predsednika Milana Kučana, nekdanjega predsednika, še opozori Oberstar, ki pojasnjuje tudi, kako je KPL, podjetje v lasti Mladena Milanovića, tesnega prijatelja ljubljanskega župana Zorana Jankovića, zaradi Jankovićeve osebne povezave z Golobom tudi dobilo posle pri DARS.

Oberstar naravnost pove, da ga je nova vlada poskušala prisiliti, da bi se znebil prejšnjega šefa uprave DARS Valentina Hajdinjaka, kar je zavrnil. Razlogov niso navedli. Hajdinjak je pozneje moral oditi. Oberstar v zadnjem posnetku opozori na pomen Otmarja Zorna, ki bi naj v Sloveniji nadzoroval veliko stvari, vladal državi iz ozadja, bil je ob zmagi Goloba ob njem, zdaj pa je pri Anžetu Logarju, ki je konkurent, a je mogoče, da se bo po volitvah pridružil Golobovi koaliciji. Zorn je levičar povezan s Kučanom in Jankovićem, ki je pripeljal Goloba na oblast in povezuje vse tri, med drugim oceni Oberstar. Opozori tudi, da so “strici” želeli že zamenjat Goloba.

V članku so vsi posnetki dostopni iz izvirne strani, kopije video posnetkov pa tudi preko YouTube, ker stran anti-corruption2026.com občasno ni dosegljiva.

Celotna stran o Oberstaru je (kadar deluje) videti tako: