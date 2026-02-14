(VIDEO) Ne samo Tarčo, politkomisarji in njihovi “nikogaršnji hlapci” so v preteklosti uničili tudi že oddaje Trenja, Ena na ena ter Pogledi Slovenije!

Piše: Gašper Blažič

Če bi se to, kar se sedaj dogaja v oddaji Tarča, dogajalo v času prejšnje vlade, bi verjetno protestirala že vsa Slovenija, protestnih kolesarjev pa bi bilo v Ljubljani toliko, da bi morali celo vpadnice zapreti za avtomobilski promet. Vendar se sedaj pod Golobom nič od tega ne dogaja.

Prav nasprotno, režimsko Društvo novinarjev Slovenije je objavilo samo medlo in vsegliharsko izjavo, češ da se “vpleteni premalo zavedajo svoje odgovornosti do javnosti”. Za razliko od DNS pa Združenje novinarjev in publicistov zahteva odstop vodstva RTVS (TUKAJ).

Kako so lustrirali Uroša Slaka in Bojana Travna

No, v preteklosti so politkomisarji že poskrbeli, da so določene oddaje izbrisali. Tako na nacionalni televiziji kot na Pop TV – spomnimo se tamkajšnje oddaje “Trenja” z Urošem Slakom. Oddaja je bila likvidirana leta 2009. Pred tremi leti pa so Slaku ukinili še eno oddajo in sicer “Ena na ena”. Slednja je bila zelo dobro gledana in je imela nizke stroške, kljub temu pa so jo likvidirali zgolj po letu in treh mesecih. Očitno je imela ukinitev politično ozadje. Že pri Trenjih se je pokazalo, da je bil v ozadju ukinitve oddaje takratni prvak sedaj že ukinjene stranke Zares Gregor Golobič, ki se je ujel v afero Ultra. Tudi kasneje, ob razkritju afere z bulmastifi, so se pritiski stopnjevali, saj so bili v oddajah omenjeni akterji afere, denimo Katarina Kresal (tedaj predsednica LDS) in njen partner, sicer znani odvetnik Miro Senica, poleg Stojana Zdolška eden najbolj politično vplivnih odvetnikov.

Uroš Slak in Bojan Traven, ki je bil urednik oddaje Trenja, sta kasneje odšla na nacionalno televizijo, kjer pa se jima ni godilo kaj dosti bolje. Leta 2013, v času, ko je vlado vodila Alenka Bratušek, je bilo v oddaji razkrito, kdo je v resnici prodal Mercator hrvaškemu imperiju pod vodstvom Ivice Todorića. Namreč, še vedno se pojavljajo lažni miti, da je ta podjetja prodajala tujcem slovenska desnica oz. Janez Janša. Očitno je Travnu uspelo spraviti ob živce Bratuškovo, da je celo predčasno odkorakala s tiskovne konference, posledice pa so kmalu sledile. Oddajo je namreč tedanji direktor TVS Janez Lombergar umaknil iz programske sheme. Očitno je takrat prišlo do oglaševalskih pritiskov, kar je sicer učinkovito orožje. To navsezadnje občutita tudi tednik Demokracija in Nova24TV, saj imata zaradi političnih pritiskov premierja Roberta Goloba na gospodarstvo že štiri leta zelo šibak prihodek iz oglaševanja. A sedanji vladajoči eliti to ni bilo dovolj in se je teh medijev lotila še s “preiskovalno” komisijo, ki jo sedaj vodi Tamara Vonta, nekdanji znani obraz Pop TV.

Sicer pa, izjava akterjev oddaje iz leta 2013 pove veliko:

Kot sta pojasnila, je bila odločitev o ukinitvi oddaji sporočena šele po zadnji oddaji sezone 2012/13.

Se je pa Uroš Slak v tej izjavi v eni stvari zmotil, namreč ko je dejal, da je RTV Slovenija s sistemom plačevanja rtv prispevka zadnji branik raziskovalnega novinarstva. Namreč, zadnja dogajanja v zvezi z oddajo Tarča kažejo, da temu še zdaleč ni tako. Ti pritiski na oddajo namreč ne trajajo šele zadnje čase, ampak se krepijo že ves čas mandata Golobove vlade. Tako kot tudi “papirnata neodvisnost” Pop TV od politike ne zagotavlja neodvisnega preiskovalnega novinarstva. Leta 2010 je družba Pro Plus Bojana Travna tako rekoč “v rit sunila” kot urednika oddaje Svet na Kanalu A, kar se je zgodilo kmalu po razkritju skrivnostnih Golobičevih poštnih nabiralnikih v tujini. Travna naj bi sicer nagnalo vodstvo Pro Plusa kakor zaradi njegovega preveč osebnega nastopa v zadnji oddaji, ki jo je urejal. No, Golobič pa je takrat javnosti solil pamet o “medijski (a)kanalizaciji”. Vse jasno.

Od svojih prednikov so se naučili cenzure

In če smo že omenili oddajo Tarča, naj spomnimo, da v času prejšnje vlade omenjena oddaja ni bila ukinjena. Spomnimo: aprila 2020, ko je bila epidemija covid20 že v teku in je Janševa vlada komaj dobro prevzela oblast, se je v oddaji pojavil Ivan Gale, takrat še zaposlen v Zavodu za blagovne rezerve, in sprožil afero “maske”. Kot je znano, se je leta 2022, torej dve leti kasneje, Gale s strankama “Naša prihodnost” in “Dobra država” podal na parlamentarne volitve, a ostal zunaj parlamenta. No, je pa lista presegla odstotni delež, potreben za prejem proračunskih sredstev v tem mandatu, a Gale je nato poniknil v anonimnost. Bi bilo pa pošteno, če bi se v podpori oddaja Tarča oglasil.

Vse to pa kaže, da so levičarski politkomisarji že vajeni ukinjanja oddaj. To so se navsezadnje naučili od svojih prednikov, ki so bili vajeni ukazovati zaplembe časopisov (tedanja Mladina, Tribuna …), ukinjanja literarnih revij (Beseda, Revija 57, Perspektive) ter cenzure na radiu in televiziji. In očitno so tudi motivi zelo podobni: če so v preteklosti novinarji “preveč pogumno” razkrinkavali posle denimo Gregorja Golobiča in Alenke Bratušek, je sedaj postalo problematično razkrivanje koruptivnih poslov Roberta Goloba. No, “depolitizirano” vodstvo nacionalne televizije se je pri tem uštelo, ko je najprej javnosti zatrjevalo, da je Tarča odpadla zaradi bolezni (kar se je zgodilo kar nekajkrat v zadnjem času), potem pa sta Ksenija Horvat in Polona Fijavž včeraj obrnili ploščo in trdili, da nimata več zaupanja v ekipo Tarče. Skratka, popoln moralni kolaps “golobnjaka” in njegovih medijskih postreščkov.