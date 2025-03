(VIDEO) Nataša Sukič priznala, da je lagala – po njenem ji je zdrsnilo

Piše: Moja Dolenjska

Koalicijski glasovalni stroj (poslanci Svobode, SD in Levice) so včeraj ubranili Natašo Sukič, poslanko in podpredsednico državnega zbora in vrst Levice. Predlog za razrešitev Sukičeve, ki ga je v državni zbor zaradi njenih laži in manipulacij glede pokojnin, ki ga je v državni zbor vložila poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) so z 51 glasovi zavrnili.

Za razrešitev je glasovalo 28 poslancev in poslank, tri glasovnice so bile neveljavne. Glasovanje je bilo tajno.

Poslanci SDS so predlog za razrešitev Sukičeve z mesta podpredsednice državnega zbora podali po tistem, ko so jo pozvali k opravičilu zaradi njenih navedb, da je pokojninski zakon iz časa druge vlade Janeza Janše (leta 2012) znižal odstotek za odmero pokojnine.

Sukičeva se za svoje (dokazane) laži ni opravičila. V SDS pa so poudarili, da je zavestno lagala. Navedli so, da so bile laži in manipulacije izrečene “z namenom pasiviziranja volilnega telesa pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum glede privilegiranih pokojnin posameznikom”. Služile pa bi tudi “kot manipulacija v podporo pokojninski reformi” vlade Roberta Goloba.

Nataša Sukič je nato priznala, da je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet decembra 2012, ustavil padanje pokojnin.

V Poslanski skupini SDS so ob tem zapisali: “Nismo je uspeli razrešiti, ampak na koncu je Nataša Sukič priznala, da je lagala glede odmernih odstotkov in da ji je “zdrsnilo”. Priznala je tudi, da je bila stranka SDS tista, ki je ustavila padanje pokojnin.”

Posnetek je dostopen na povezavi: Nataša Sukič v državnem zboru