(ŠOKANTNO) Konservativni ameriški vplivnež Charlie Kirk vsem na očeh ustreljen v vrat

Piše: C. Š. (Nova24TV.si)

Charlie Kirk, ustanovitelj in izvršni direktor organizacije Turning Point USA (TPUSA) ter vplivna osebnost v ameriških konservativnih krogih, je bil danes ustreljen med dogodkom na Univerzi Utah Valley v Oremu, Utah. Do incidenta je prišlo med njegovim govorom na turneji “American Comeback Tour”, ki jo je organiziral lokalni odsek TPUSA. Napadalca, šlo naj bi za levičarskega skrajneža, so že prijeli.

31-letni Kirk, znan po svojih odmevnih nastopih in podpori nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, je bil po poročanju ameriških medijev zadet v vrat z ostrostrelno puško in je izgubil bitko z življenjem. Predsednik Trump je perspektivnemu Kirku v čast odredil spuščene zastave na pol droga do nedelje. Hkrati je zapisal:

“Veliki in celo legendarni Charlie Kirk je mrtev. Nihče ni bolje razumel ali imel srca za mladino v Združenih državah Amerike kot Charlie. Vsi so ga imeli radi in ga občudovali, še posebej jaz, zdaj pa ga ni več med nami. Melania in jaz izrekava sožalje njegovi čudoviti ženi Eriki in družini. Charlie, ljubimo te!”

Podrobnosti incidenta

Po poročanju portala Daily Mail je bil Kirk ustreljen 20 minut po začetku svoje predstavitve. Video posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo trenutek, ko Kirk med govorom nenadoma pade nazaj, kar je sprožilo paniko med prisotnimi študenti. Univerza je izdala obvestilo, v katerem je potrdila, da je bil izstreljen en strel proti gostujočemu govorniku, in da je osumljenec v priporu. Tiskovni predstavnik TPUSA Andrew Kolvet je za Fox News potrdil, da je bil Kirk ustreljen, a podrobnosti o njegovem stanju niso bile razkrite.

Charlie Kirk is dead. They killed him. pic.twitter.com/APFtDrOlh2 — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 10, 2025

Konservativni mediji, kot je Standard-Examiner, poročajo, da je dogodek privabil na tisoče študentov, ki so po strelu v paniki zapustili prizorišče. Univerza je razglasila zaprtje kampusa za preostanek dneva, policija pa nadaljuje z preiskavo. Po navedbah Deseret News je bil osumljenec hitro pridržan, vendar njegova identiteta še ni bila razkrita.

Reakcije konservativnih osebnosti

Konservativne osebnosti so se hitro odzvale na napad. Predsednik Donald Trump je na platformi Truth Social zapisal: “Vsi moramo moliti za Charlieja Kirka, ki je bil ustreljen. Sjajen tip od glave do pete. Bog ga blagoslovi!” Podpredsednik ZDA JD Vance je na družbenem omrežju X pozval k molitvi za Kirka, ki ga je opisal kot “resnično dobrega fanta in mladega očeta“. Utahski senator Mike Lee je prav tako izrazil podporo in pozval k molitvam za Kirka in prisotne študente. Konservativna komentatorka Candace Owens je na X zapisala: “Prosim, ustavite se in molite za Charlieja Kirka.” Podobno je Michael Knowles, še en konservativni komentator, izrazil solidarnost z zapisom: “Molimo za Charlieja Kirka.“

Bil je glas mladih konservativcev

Kirk, star 31 let, je ustanovil TPUSA leta 2012 in od takrat postal pomemben glas mladih konservativcev v ZDA. Njegovi nastopi na univerzah pogosto sprožajo burne razprave zaradi njegovih stališč o vprašanjih, kot so svoboda govora, omejeno vladanje in nasprotovanje t. i. LGBTQ agendi. Konservativni mediji, kot je Daily Herald, poudarjajo, da so Kirkovi dogodki pogosto tarča tako podpore kot protestov, kar bi lahko bil motiv za napad, čeprav to še ni potrjeno.

This is the man that shot Charlie Kirk. A baby boomer democrat. pic.twitter.com/ihX4C7NRvV — Jacktron (@jacktronprime) September 10, 2025

FBI pod vodstvom direktorja Kasha Patela je napovedal, da budno spremlja dogodke in da so agenti že na prizorišču. Utahski guverner Spencer Cox je obsodil nasilje in zatrdil, da bodo odgovorni v celoti kaznovani. “Nasilje nima mesta v našem javnem življenju. Američani vseh političnih prepričanj moramo enotno obsoditi to dejanje,” je zapisal na X.

America will never be the same. pic.twitter.com/Wd2AJsn0W0 — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 10, 2025

Zakaj so tarče predvsem konservativci?

Mediji, kot je Daily Mail, poudarjajo, da incident odpira vprašanja o varnosti političnih govorcev na univerzitetnih kampusih, kjer so pogosto tarča polariziranih odzivov. Kirk je bil v preteklosti deležen kritik zaradi svojih stališč, vključno z nasprotovanjem istospolnim porokam in transspolni oskrbi, kar je po poročanju Wikipedia sprožilo razprave o njegovem vplivu in dometu. Kljub temu konservativni viri, kot je Standard-Examiner, Kirka opisujejo kot karizmatičnega voditelja, ki navdihuje mlade za konservativne vrednote.

Dogodek je sprožil široko razpravo o političnem nasilju v ZDA, še posebej po nedavnih incidentih, kot je poskus atentata na Donalda Trumpa. Konservativni komentatorji, kot je Ben Shapiro, so pozvali k molitvam za Kirka in obsodili nasilje kot nesprejemljivo.