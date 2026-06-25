(VIDEO) Katastrofa v Venezueli: dva močna potresa za seboj pustila opustošenje

Piše: Ž. N. (Nova24tv)

Venezuelo sta v sredo zvečer prizadela dva uničujoča potresa. Potresa v eni minuti razmaka, prvi z magnitudo 7,2 in drugi z magnitudo 7,5, sta v prestolnici Caracas povzročila pravcato opustošenje. V. d. venezuelske predsednice Delcy Rodríguez je razglasila izredne razmere v državi. Obstaja bojazen, da bi lahko naravna katastrofa terjala do 100 tisoč življenj.

Ameriška geološka služba (USGS) je poročala, da je imel prvi potres epicenter 21 kilometrov zahodno od obalnega mesta Moron, minuto kasneje pa je tla zatreslo 45 kilometrov stran. Potresa sta prebivalce pognala iz zibajočih se stanovanjskih blokov na ulice, medtem ko so se zidovi rušili in so se nad prestolnico dvignili oblaki prahu. Nastala je panika in slišati je bilo mogoče krike groze.

La Guaira Venezuela

Sin Palabras !!

Casi todo en el suelo pic.twitter.com/y0752sHwDx — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Pričakujejo porast žrtev

Dopisnik BBC za Severno Ameriko Will Grant poudarja, da obseg škode še vedno ni povsem jasen. V četrtek zjutraj so venezuelske oblasti sporočile, da je življenje izgubilo najmanj 32 ljudi, najmanj 700 pa jih je bilo ranjenih.

V. d. predsednice Delcy Rodríguez je opozorila, da se pričakuje, da se bo število žrtev še povečalo, saj reševalci še preiskujejo porušene stavbe, reševalne ekipe pa še niso dosegle vseh opustošenih območij. Podatki o žrtvah, ki so bili doslej objavljeni, po navedbah Daily Mailane vključujejo zvezne države La Guaira, ki jo je Rodríguezova opisala kot območje katastrofe in najbolj prizadeto območje.

Potresi so se zgodili, ko so bili številni Venezuelci doma in so obeleževali dan bitke pri Carabobu, državni praznik v spomin na zmago leta 1821, ki je pomagala zagotoviti neodvisnost države od Španije.

V venezuelski prestolnici so nastali posnetki, ki kažejo, kako velik je obseg uničenja. Potresa sta med najmočnejšimi, ki so Venezuelo prizadeli v več kot stoletju. Notranji minister Diosdado Cabello je potrdil, da so bile v prestolnici porušene stavbe in hiše. “Nekatere stavbe so bile porušene (v Caracasu), hiše so se zrušile,” je izjavil za državno televizijo.

Ena od prič je opisala razpoke, ki so se širile po steni njihovega stanovanjskega bloka, ko so se tla upogibala, medtem ko so drugi zbežali na ulice in se niso želeli vrniti v notranjost. Pri nekaterih stavbah je prišlo do odtrganja cele zunanje stene, zaradi česar je bila izpostavljena notranjost stanovanj. Ljudje so ure in ure ostali na ulicah, nekateri so sedeli na tleh in objemali hišne ljubljenčke, medtem ko se je okoli njih nabiral prah. Porušene stavbe, podrti električni drogovi in ruševine so zablokirali ulice. Deli prestolnice so ostali brez elektrike in signala za mobilne telefone.

Prizor iz letališča:https://twitter.com/i/status/2069937253103620500

ZDA napovedale pomoč

Voditelji po vsej Latinski Ameriki so izrazili podporo in solidarnost, prav tako ameriški predsednik Donald Trump. Začasna venezuelska predsednica se je v objavi na družbenih omrežjih zahvalila ameriškemu predsedniku in izpostavila, da je ta v stalnem stiku z venezuelskimi oblastmi. Po njenih besedah je ameriška vlada Venezueli ponudila podporo in solidarnost. To je bilo eno od niza sporočil, v katerih se je Rodríguezova zahvalila drugim voditeljem za njihovo podporo. Trump je v objavi na Truth Social pred tem zatrdil, da so ZDA pripravljene, voljne in sposobne pomagati, in dodal, da je vladnim agencijam naročil, naj se pripravijo na hitro ukrepanje. “Tam bomo za naše nove in odlične prijatelje,” je napovedal.

Čeprav je bil epicenter na kopnem, je Ameriški center za opozarjanje pred cunamiji v Pacifiku sporočil, da so valovi cunamija možni ob obalah Venezuele, Bonaireja, Curaçaa in Arube.