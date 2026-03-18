(VIDEO) Je šlo za dogovor o delitvi plena? Nekdanji Golobov minister o milijonih in “takoj ZA”

Piše: Nova24tv.si

“To mora biti interes investitorja, da pride pa reče … glej, Danijel, pizda, naredi projekt … tu imaš 50 jurjev akontacije, pa ko se izpelje, dobiš 100 jurjev. Pa pol povej, kaj rabiš. Pa ko je projekt končan, ko prodam, dobiš milijonček. Jaz dobim 15, ti dobiš milijonček. Takoj ZA,” je mogoče slišati na razkritem posnetku, ki se je pojavil na Facebook strani Maske padajo #nismofejk.

V serijo prisluhov se je vnovič ujel nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je bil svoj čas “eno s premierjem Golobom“. Potem ko so prisluhi pred dnevi pokazali na obstoj korupcije v zdravstvu, tokratni prisluhi kažejo na Loredanov odkrit pogovor o nekakšnem dogovarjanju pri delitvi “plena”.

Kot lahko vidimo, je jezik nekdanjega ministra neposreden in ne kaže na obstoj zadržkov glede prejemanja podkupnine v zameno za storjeno uslugo, izreče namreč: “Takoj ZA.” Izsek razkritega pogovora je toliko bolj šokanten, ker je odstopljeni minister v preteklosti veljal za velikega kritika korupcije v javnem zdravstvu. Februarja 2023, ko je ministrstvo za zdravje skupaj s Komisijo za preprečevanje korupcije napovedalo izvedbo analize delovanja javnega sektorja na področju zdravstva (pregled dobaviteljev na področju nabave medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za osebno nego 26 javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2022), je minister opomnil, da sistemska korupcija v zdravstvu predstavlja problem, ki se pojavlja že zadnjih 15 let, ter napovedal boj proti korupciji. “Tudi sami želimo pogledati v drobovje zdravstvenega sistema, poiskati odgovorne in spremeniti sistem tako, da v tem delu porabe zbranega denarja za zdravstvo ne bomo izgubljali za provizije in dobavitelje, pač pa za optimizacijo zdravstvenega sistema. Na podlagi analize bomo največja korupcijska tveganja naslovili s sistemskimi spremembami,” je navedel.

Ker gre za nekdanjega ministra, ki ga je aktualni premier koval v zvezde, bil pa je celo podpredsednik vlade, tovrstno razkritje meče novo temno senco na delovanje aktualne vlade, zlasti po seriji prisluhov, ki so še največjim dvomljivcem pokazali, da očitno ne živimo v pravni in demokratični državi.

Kaj je Žavbi počel z Mileno v parlamentarni sobani?

Na plano pa je danes pricurljal tudi nov posnetek pogovora, v katerega se je ujela nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković. Iz pogovora, ki naj bi bil posnet 19. oktobra 2023 s Petrom Majerletom, vidnim članom vladajoče stranke in poslovnim direktorjem Gibanja Svoboda, je mogoče poslušati o Mileni, ki jo je z Lenartom Žavbijem zalotila v eni izmed parlamentarnih soban. V pogovoru je povedala, da se ji zdi, da po njihovi stranki rovari Milena, o tem pa da je obvestila tudi premierja. “Ona ves čas šteje tele naše mladiče in vleče od njih informacije. In veš, kaj je bilo danes, ko sem šla z Robertom v vladno sobo v parlamentu? Je bil noter v sobi skrit Žavbi z Mileno,” je mogoče slišati na posnetku, ob tem pa je Vukovićeva še pristavila, da se je Matej Grah ujel v past naivnosti. “Naivna, naivnost. Seveda, s ciljem, ne …”

Na samem začetku pogovora je Vukovićeva sogovorniku pojasnila, da ji je šef dal določena pooblastila, ki si jih je po svoje razložila. “Jaz enostavno za ljudi, ki niso hoteli nikoli obleči plave barve, pa se spomnimo lokalnih volitev, pa se spomnimo prepričevanja njega … Martin Kovač je na robu živčnega zloma, tudi zaradi tega istega Brežana, ne … se pravi, on ni uspel v letu pa pol spraviti nobene zakonodaje čez … Ni zamenjal nobenega SDS-ovca, a zdaj bosta letela ven iz igre dva naša. Edina dva naša, ki smo jih uspeli tja zakucat” Kot je mogoče videti, je bila nekdanja generalna sekretarka zelo kritična do nekdanjega ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, med drugim, ker naj bi ta v času, ko se je pripravljalo na sanacijo poplav, izločal njihove ljudi.

“Peter, glej, pol pa bova malo širše pogledala. Dajva pa malo širše to zgodbo povedati. Ti veš, da se bo čez ministrstvo od Brežana razvilo največ poslov. V tej sanaciji, ne? In kaj on dela? On sistematično izločuje ljudi, ki so naši … zaradi tega, da ne bi imel kogarkoli tam, ki bi gledal na dnevni bazi, kaj ta počne,” je navedla in dodala, da je s pomočjo ministrov spoznala v teh dneh, “da je on ful lukav, no”. “On ni tako glup, kot mi mislimo,” je mogoče slišati.

Nato je mogoče slišati navedbo, da se bo pustila Maji Kostanjšek, za katero je dala rdečo luč zanjo, ko je Brežan postavljal svojo ekipo. Omenjen pa je bil še obstoj drugega problema – da jo je klicala Vesna Humar, če bi lahko Mavriča pri njih aktivirali. “No, kaj bomo pa zdaj v zvezi s tem naredili? Se pravi, mi smo imeli nekoga na stranki. Mi smo ga uvajali in zdaj me najmanj obremenjen resor kliče, da naj bi Mavrič tam delal. Mislim, fant je priden … to ne moreš reči, da ni.”

Oktobra 2023 so se v Svobodi znebili Brežana, primoran je bil odstopiti, ker naenkrat ni več užival zaupanja premierja. “Predsednik vlade me je v ponedeljek popoldne povabil na razgovor in mi povedal, da se najini poti razhajata. Razumem, da si predsednik vlade želi na tem mestu nekoga, ki bo bolj kompatibilen z njegovimi pogledi, zato sem mu včeraj popoldne poslal odstopno izjavo,” je Brežan po navedbah Slovenskih novic pojasnil ob odhodu z ministrskega stolčka. Dajalo se je vedeti, da premier ni bil zadovoljen s tempom sanacije. Kakorkoli, to pa ni predstavljalo ovire, da ga ne bi vlada januarja letos imenovala za direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park.