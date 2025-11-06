(VIDEO) Je Asta Vrečko že ukrepala proti Mirjam Bon Klajnšček in poslankam koalicije? Levica naj namreč ne bi dovolila zmerjanja in poniževanja v parlamentu!

Piše: Celjski glasnik

Bolj šolsko kot je Asta Vrečko na prireditvi rdeče elite ob prazniku reformacije uprizorila, kaj pomeni selekcioniranje ljudi po kastah, se ne da narediti.

S tem je še enkrat več pokazala, da ji je nekdanje socialistično samoupravljanje oziroma bolje komunističen režim še kako za vzor, saj tudi sama na eni strani ljudem očita in preprečuje dejanja, ki jih počno ravno v njihovih lastnih vrstah.

Super. Kako boste to znotraj stranke poštimali? https://t.co/T54gUYhb44 — dr. Anton Olaj (@dr_Olaj) October 31, 2025

Tako Asta Vrečko govori, kako v Levici ne bodo pustili, da bi se poslanke in poslanci zmerjali in poniževali in to ravno v času, ko njena koalicijska kolegica Mirjam Bon Klajnšček poslancu opozicije očita, da laja. Ministrica govori o tem ravno v času, ko se najbolj vulgarno in primitivno obnašajo njene koalicijske kolegice, ki vodijo različne odbore. Potem pa ona hiti razlagati, kako tega ne bo dopustila. Dejansko norčevanje iz vseh državljank in državljanov, ki plačujejo njeno afnanje in sprenevedanje.

In kljub temu to še ni vse, ministrica je šla še dlje, ravno v času, ko je moral državljan umreti zaradi njihovega neukrepanja, razlaga kako oni ne bodo dopustili, da bi se otroke zaščitilo v šolah, prav tako pa ne državljane na ulicah. Ob takšnem sprenevedanju je zato nekdanji prvi mož policije ministrico povprašal: “Super. Kako boste to znotraj stranke poštimali?“