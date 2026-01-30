(VIDEO) Boris Tomašič v oddaji Kdo vam laže povsem “razmontiral” razvpito poslanko Tamaro Vonta

Piše: Nova24tv.si

V oddaji Kdo vam laže na Nova24TV je voditelj Boris Tomašič ostro obsodil poslanko Gibanja Svoboda Tamaro Vonto, ki vodi parlamentarno preiskovalno komisijo o sumih nezakonitega financiranja političnih strank. Tomašič, ki je proti Vonti vložil kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja in neupravičene pridobitve poslovnih skrivnosti, je komisijo označil za orodje političnega obračunavanja.

“Gospa ali je patološka lažnivka, ali je pa patološka sovražna in namerno podtika? Jaz bom to dokazal na sodišču,” je poudaril Boris Tomašič, ki je Tamaro Vonta obtožil širjenja laži o finančnih tokovih v Nova24TV in osebnih prejemkih njenih sodelavcev.

Tomašič je v oddaji podrobno razčlenil vmesno poročilo komisije, ki naj bi “pricurljalo” v javnost in navaja “izjemno velika finančna sredstva” nakazana Tomašiču, Jožetu Biščaku in Žanu Janši. Po Tomašičevem mnenju gre za namerno diskreditacijo Nova24TV in SDS, saj so navedbe “lažni”. “Zneski, ki jih je objavila Tamara Vonta oziroma – če sem natančen – ki jih je zapisala v tajno poročilo komisije, ki je bilo tako javno in je šlo ven, se pravi, so lažni. Moji osebni prejemki, osebni prejemki Žana Janše, osebni prejemki Jožeta Biščaka niso takšni, niti približno takšni, kot so jih objavili,” je dejal Tomašič. Poudaril je, da ni novinar ali urednik v preiskovanem obdobju, prav tako ne Janša ali Biščak, in dodal: “Gospa, ne vem, če je tako zelo pokvarjena, kot je – bom rekel – omejena v svojem razmišljanju, če nežno rečem. Ona ima težave razmišljati izven tistega okvira njenega ekstremnega sovraštva.”

Komisija pod vodstvom Vonte je po Tomašičevem mnenju zgolj “politični cirkus”, namenjen obračunavanju s političnimi nasprotniki. Kot dokaz je predvajal izjave nekdanje predsednice podobne komisije Mojce Pašek Šetinc, ki je javno priznala: “Lahko rečem, zato ker sem jo vodila sama, je bila namenjena temu, da se pač na nek način obračuna z političnim nasprotnikom stranko SDS.” In še: “V vsakem primeru so parlamentarne preiskovalne komisije seveda najprej namenjene nekemu političnemu šovu… To je pač del te, bom rekla, neke vrste politične arene političnega cirkusa.” Tomašič je to komentiral kot jasno priznanje, da take komisije niso namenjene resničnemu raziskovanju zlorab, temveč diskreditaciji.

Tomašič: Vas ni sram??

Nova24TV je bila po Tomašičevem mnenju žrtev perverznih napadov, ki segajo celo do družinskih članov. “Mene lahko maltretirate, jaz sem tega navajen. Zakaj maltretirate naše zaposlene? Zakaj maltretirate sina Janeza Janše? Vas ni sram? Človek pošteno dela, nobenih ekstremnih plač ni dobil, poprečno plačo, pa še malo. Zakaj se spravljate na otroke, na družino?” je vprašal Tomašič in dodal: “Glejte, to je perverzno, to je pokvarjeno in to, kar dela Tamara Vonta, bi moral biti kaznivo. Spravljate se na družinske člane, ki niso politično izpostavljeni, ki sploh niso vključeni v politiko in jim očitati laži, zato da se jih diskreditira oziroma da se posledično diskreditira Janeza Janšo.” To kaže na veliko krivico, saj komisija po Tomašičevem mnenju nezakonito pridobiva in objavlja podatke, medtem ko Nova24TV deluje transparentno iz tržnih prihodkov in donacij gledalcev.

Tomašič je obrnil puščico nazaj na Vonto in vprašal po njenih lastnih finančnih tokovih: “A to ste govorili o meni? O Žanu Janši? Ali o vaši družini? A gremo po sledi denarja? A se gremo vprašati – in vam javno postavljam vprašanje – koliko deset tisoč evrov ste dobili od GEN-I-ja za neke PR storitve? Deset tisoč na mesec ali samo pet tisoč na mesec?” Dodal je: “Naj vam povem, samo Tamara Vonta je po mojem hitrem izračunu stala davkoplačevalce v teh treh letih in pol več kot 250 tisoč evrov. In ona govori, kaj mi smemo in kaj ne smemo.” To poudarja dvojna merila, saj Vonta napada Nova24TV, medtem ko sama po Tomašičevem mnenju skriva lastne povezave.

Kritika se ni ustavila pri Vonti. Tomašič je ostro obsodil tudi novinarja Boruta Mekino iz Mladine in Dejana Steinbucha iz Reporterja, ki sta na RTV Slovenija komentirala poročilo. Mekino je označil za “avtentičnega bedaka“: “Borut Mekina. Kakšen bedak ste vi? Vi ste avtentičen bedak, bi rekel Vasko Simoniti… Ker ste ugotovili – pazi, zdaj to, zato ste bedak –, da rabimo približno pol milijona, da se ta aparat, ta imperij, deluje… Ne pol milijona, tri milijone in pol na leto rabimo, da smo lahko tako močni imperij.” Tomašič je Mekino obtožil nevednosti in predlagal novo komisijo za preiskavo financiranja Mladine: “Bo treba ustanoviti parlamentarno komisijo… ki bo preiskala GEN-I, koga vse financira, ki bo preiskala prihodke Tamare Vonte in njene družine, ki bo preiskala Mladino.”

Podobno je bil oster do Steinbucha, ki ga je označil za “lažnivca” brez hrbtenice: “Dejan Steinbuch ni človek brez hrbtenice, samo to, ampak je tudi, se pridružil te ekipi golobov lažnivcev… In pa lažnivec. Mi se financiramo na trgu.” Tomašič je poudaril, da Steinbuch, bivši urednik Demokracije, ki so ga odpustili zaradi nesposobnosti, širi laži o “medijskem imperiju” SDS, medtem ko Nova24TV predstavlja “veliko grožnjo lopovom, diktatorjem, koruptivnim in pokvarjenim novinarjem”.

Napad Vonte na našo medijsko hišo kaže na sistematično zlorabo institucij za napade na opozicijske medije, kot je Nova24TV, ki je bila neupravičeno očrnjena. “Gospa Tamara Vonta se je spet zlagala… Nobene sodne odredbe Tamara Vonta niste dobili v zvezi z Novo 24 TV,” je dejal Tomašič in dodal: “Se bova videvala na sodišču… Tudi potem, ko boste brez službe, ko ne boste več izvoljeni, boste imeli čas, pa boste hodili na sodišče.” S sodnimi postopki se bo resnica razjasnila, a krivica, storjena Nova24TV, ostaja opomin na “diktaturo omejenih”, kot jo je označil Tomašič.

Celotno oddajo si lahko pogledate na spodnji povezavi.

Vljudno vabljeni k ogledu!