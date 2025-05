(VIDEO) Bizarno! Novinarka Pop TV v času procesa Patria s pristranskim poročanjem omogočala dokazano zlorabo prava, zdaj pa pametuje, da se Janša v zaporu ni pritoževal?

Piše: Moja Dolenjska

Na spletu izredno odmeva posnetek, v katerem Staša Lozar, novinarka POP TV oz. 24ur.com, razlaga, da je vodja oddelka v zaporu, kjer je bil leta 2014 po montiranem politično-sodnem procesu in krivem sojenju nezakonito zaprt Janez Janša, na sodišču povedala, da se Janša v zaporu ni pritoževal. Odvetnik Franci Matoz pa ji je odvrnil, naj sama preizkusi zapor in bo na lastni koži občutila, kako je s tem.

Očitno je, da bi nekateri radi prikazali, da Janezu Janši leta 2014 v nezakonito odrejenem zaporu, kot posledici krivega sojenja, ni bilo hudega. Janša zaradi tega zahteva odškodnino.

Danes pa se je odzval tudi na poročanje novinarke 24ur.com oz. POP TV. Zapisal je:

“Novinarka 24ur.com Staša Lozar je v času procesa Patria omogočala (na najvišji stopnji sodstva) dokazano zlorabo prava. Niti z ene obravnave ni poročala korektno. V glavnem pristransko navijaško, tako kot v spodnjem prispevku. Sicer bi se farsa zaključila že na prvi stopnji. Je pomembno soodgovorna, skupaj s svojo medijsko hišo, za povzročeno škodo. Glede odškodninske tožbe zoper krivo sodeče pa:

Tožilki in sodnikom, ki so krivo tožili in sodili v procesu Patria, sta sodišči v Kranju in Mariboru prisodili: Hrastar 11.522€, Klajnšček 11.415€, Štrukelj 7.2011€, Žalik 7.2011€ in Masleša 7.2011€ sodnih stroškov. Vsi oproščeni in za obravnavo, ki je trajala manj kot 3 ure, naloženo skupaj plačila preko 44.000€.”

Gre za to, da so vsi sodelujoči v montiranem krivem politično-pravosodnem procesu prejeli visoke zneske kot plačilo za sodne stroške v tožbi, ki jo je Janša vložil zoper njih. Namesto, da bi odgovarjali za krivo sojenje, jim je sodišče odredilo plačilo visokih stroškov, ki jih je moral poravnati Janez Janša. Sodišče zdaj nadaljuje z obravnavo tožbe, ki jo je zoper državo in navedene vložil Janez Janša. S tem, da so navedene sodnike in tožilko Hrastarjevo že oprostili krivde krivega sojenja.

Posnetek: Staša Lozar in Franci Matoz