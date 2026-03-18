(VIDEO – AFERA S PRISLUHI) Izjava za javnost Vojka Volka pokazala, da je od “velikega poka” ostal le majhen prdec!

Piše: G. B.

Okrog 12.30 je državni sekretar v Golobovem kabinetu v imenu sekretariata Sveta za nacionalno varnost podal kratko izjavo za javnost, ki je kakor potrdila trditve s tiskovne konference “nevladnega trojčka” pred dvema dnevoma.

Lahko bi rekli: veliko hrupa za prazen nič. Vojko Volk, ki je sicer prej veljal za še zadnji glas razuma v kabinetu predsednika vlade in je vzdrževal stike z ZDA, je v nervoznem tonu in tudi s precejšnjo mero moralizma javnost seznanil z dejstvi, da so bili trije pripadniki Black Cube štirikrat v Sloveniji, omenil pa je samo datum iz leta 2025, zapeljali naj bi se tudi na Trstenjakovo, kjer je sicer sedež SDS. Ali so res obiskali sedež stranke, ni hotel potrditi, češ “to je vse, kar lahko povem”. No, povedal pa je, da so naročniki uslug “po vsej verjetnosti” iz Slovenije. Brez konkretnih navedb, a med vrsticami je jasno, kam meri.

Pomenljivo je tudi, da je UKOM dovolil le dve novinarski vprašanji, saj si niso smeli privoščiti kakšnega “neprijetnega presenečenja”, kot je bilo v ponedeljek, ko je “model” (tj. Peter Merše) z dokaj neprijetnimi vprašanji zmedel govorce, ki niso mogli dobro sestaviti prepričljive zgodbe.

Kakorkoli že, če povzamemo STA, je Volk povedal naslednje. Po doslej znanih podatkih so se predstavniki podjetja Black Cube v zadnjega pol leta v Sloveniji zadrževali štirikrat. V enem primeru – podatke imajo za 11. december 2025 – “je bilo ugotovljeno, da so ob odhodu iz hotela in med prevozom na letališče Brnik opravili daljši postanek na Trstenjakovi ulici v Ljubljani”, je povedal Volk na podlagi sklepa sekretariata sveta za nacionalno varnost. Na vprašanje, ali to pomeni, da so se srečali s predstavniki SDS, saj ima stranka sedež na Trstenjakovi, ni mogel odgovoriti.

Je pa dejal, da so bili potniki trije predstavniki podjetja Black Cube, “v tujini pa obstaja še četrta oseba, imena katere pa zaradi interesa preiskave še ne moremo razkriti”. Kot je še dodal, operacija podjetja Black Cube sledi že ustaljenemu naboru orodij in načinu dela, ki jih je podjetje uporabilo že v drugih državah. Osebe pridobivajo prek lažnih profilov, ponavadi prek omrežja LinkedIn, informacije pridobivajo tudi prek operativcev z lažno identiteto in lažnim drugačnim izgledom, organizirajo srečanja v živo na javnih mestih, hotelih in restavracijah v tujini, posebej tipično pa je, da se takoj po dosegu namena izbrišejo vse spletne strani lažnih podjetij, lažnih naslovov, ukinejo telefone, s katerimi so komunicirali, spremenijo se identitete, je opisal. “Za podjetje Black Cube je značilno, da objavijo prirejen material ob točno načrtovanem času po zahtevi naročnika, v tem primeru pred volitvami. Cilj vsega tega je politično diskreditiranje, kar pa lahko pomeni ogrožanje nacionalne varnosti in vplivanje na demokratične volitve,” je zatrdil Volk. Posebej je pohvalil delo Sove in policije, ki sta po njegovi oceni “v okviru svojih pristojnosti izjemno učinkovito ukrepali”, zahvalil pa se tudi vsem partnerjem v tujini, ki “so nemudoma reagirali in ponudili pomoč in trenutno tudi oni v tujini intenzivno delajo”.

Zloraba dobiva vse večje razsežnosti. Javil eden od sosedov, da ima @SOVA_SLO ali paraSOVA na Trstenjakovi v Ljubljani konspirativko. Stanovanje najel poznan uslužbenec agencije že pred leti, v njem pa nihče ne stanuje. https://t.co/qHUKS886lw — Janez Janša (@JJansaSDS) March 18, 2026