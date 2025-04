Veto na vladno discipliniranje zdravnikov

Piše: Spletni časopis

O vetu na spremembe zakona zdravstveni dejavnosti, s katero poskušajo vladne stranke s prepovedjo presežkov omejiti poslovanje koncesionarjev v zdravstvu in otežiti tudi dodatno delo zdravnikov, ki so zaposleni v državnem sistemu, bo v sredo na zahtevo dvanajstih državni svetnikov odločal državni svet.

Ob obstrukciji SDS in Demokratov so zakon o zdravstveni dejavnosti na hitro prejšnji teden spremenili poslanci Svobode, SD in Levice, iz Fidesa pa so napovedali spor pred ustavnim sodiščem.

A bodo morali počakati. Če bo izglasovan veto, bo morala koalicija spremembe najprej ponovno potrditi, da bi sploh obveljale.

Predlog za veto, ki zaradi velikega števila podpisnikov ni brez možnosti za uspeh, je takšen:

Ker je za spremembe že prvič glasovalo 50 vladnih poslancev, proti jih je bilo sedem iz NSi, je pričakovati, da bodo vladajoči morebiten veto hitro preglasovali.