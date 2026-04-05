(VELIKONOČNO VOŠČILO) Naj vam velikonočni prazniki prinesejo mir, notranjo moč in pogum za nove korake!

Piše: Uredništvo Demokracije

Drage bralke, dragi bralci Demokracije! Velika noč, najstarejši in najpomembnejši krščanski praznik, nas tudi letos nagovarja s svojo neizmerno globino.

V središču praznika je sporočilo, ki presega čas, prostor in človeške omejitve: Božji Sin je vstal od mrtvih. Kristus je premagal smrt, temo in brezup ter svetu prinesel novo življenje. Njegovo vstajenje je temelj krščanske vere, obenem pa vir moči, ki človeka dviga nad vsakdanje skrbi in mu odpira pogled v prihodnost.

Velikonočno tridnevje, od velikega četrtka prek velikega petka do velikonočne vigilije, nas vsako leto znova spomni na pot, ki vodi od trpljenja do zmage, od žrtve do odrešenja. V teh dneh kristjani obhajamo skrivnost, ki je oblikovala evropsko civilizacijo in kulturo: da je ljubezen močnejša od sovraštva, resnica močnejša od laži in življenje močnejše od smrti. Zato je Velika noč praznik veselja, upanja in novega začetka.

To sporočilo pa presega zgolj osebno duhovno izkušnjo. Vabi nas, da ga prenesemo tudi v skupnost, v narod, v državo. Tako kot je Kristus s svojim vstajenjem odprl pot novemu življenju, si želimo, da bi tudi Slovenija našla pot, ki vodi k večji svobodi, odgovornosti in zrelosti. Pot, ki bo utrdila našo pripadnost evropskemu kulturnemu prostoru, temelječemu na krščanskih vrednotah, človekovem dostojanstvu in demokratični tradiciji.

Naj bo Velika noč tudi klic k temu, da se kot narod osvobodimo ostankov totalitarne miselnosti, ki še vedno prevečkrat zaznamuje javni prostor, politično kulturo in družbeno življenje. Da presežemo balkanske vzorce, ki dušijo ustvarjalnost, podjetnost in zdravo državljansko odgovornost. Da stopimo na pot, ki vodi k resnični demokraciji, spoštovanju različnosti, vladavini prava in svobodi duha.

Kristusovo vstajenje nas uči, da nobena tema ni tako gosta, da je ne bi mogla razsvetliti luč. Nobena zgodovina ni tako obtežena, da je ne bi mogel preobraziti pogum. In noben narod ni tako majhen, da ne bi mogel stopiti na pot velike prihodnosti, če verjame v resnico, svobodo in dobro.

Naj vam velikonočni prazniki prinesejo mir, notranjo moč in pogum za nove korake. Naj v vaših domovih zavlada toplina, medsebojno spoštovanje in veselje. Naj pa Slovenijo v prihodnjih mesecih in letih vodi duh vstajenja — duh novega upanja, nove odgovornosti in nove poti, ki bo našo domovino utrdila kot svobodno, evropsko in demokratično državo.

Blagoslovljene velikonočne praznike vam želi

uredništvo Demokracije