Veliko slavje v Planici – Domen Prevc za piko na i osvojil še globus v poletih, večkrat je donela Zdravljica

Piše: C. R., STA

Slovenski šampion Domen Prevc je na finalni tekmi sezone svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Planici sicer zasedel drugo mesto, a s tem osvojil še mali kristalni globus za smučarske polete. To je še zadnja lovorika te sezone najboljšega na svetu. Na slavnostni podelitvi je večkrat zvenela Zdravljica, saj je osvojil tudi Planico 7, poleg malega globusa pa je prejel tudi veliki kristalni globus za najboljšega smučarskega skakalca v skupnem seštevku.

Najboljši skakalec olimpijske zime Domen Prevc je veliki kristalni globus osvojil že v Lahtiju, danes pa ubranil še mali globus za najboljšega letalca sezone. Na zadnji tekmi je zahvaljujoč boljšim ocenam zmagal Norvežan Marius Lindvik, tretji je bil njegov rojak Johann Forfang. Prevc je po sobotni ekipni tekmi, ko se je zelo lovil na letalnici, danes spet našel prave občutke. Z drugim mestom je poleg malega globusa osvojil tudi seštevek poletov v tekmovanju Planica 7.

»Vesel sem, da sem presekal in naredil premik od včerajšnjega ponesrečenega dne. Danes sta mi uspela dva zelo, zelo lepa skoka. Ko mi je Jani (Grilc, op. STA) zamahnil za zadnji polet, sem čutil veliko odgovornost, da se izkažem,« je v prvem odzivu za TV Slovenija dejal 26-letnik.

Kot je dodal Prevc, je bilo v veliki kristalni globus vloženih več let dela. »Pa ne le mojega, ampak celotne ekipe, ki mi vsa leta stoji ob strani. Hvala tudi Petru Slatnarju, ki tako skrbi zame vsa ta leta,« se je zahvalil šampion in poudaril, da je njegov življenjski moto delo na vso moč, kar je imel zapisano tudi na smučki. »Moj moto je ‘all in’ oziroma na polno. Ne smeš biti polovičen, ampak moraš vse oddelati tako, kot je treba. Ciljem je treba podrediti celotno življenje,« je še dejal Prevc in na podelitvi deset let po starejšem bratu Petru Prevcu iz njegovih rok v zrak dvignil veliki globus. Včeraj je prav tako veliki kristalni globus dvignila njuna sestra Nika Prevc.

Domen Prevc je postal DomEnator

Domen Prevc si je to zimo prislužil vzdevek DomEnator. Osvojil je novoletno turnejo, dve zlati medalji na olimpijskih igrah, naslov svetovnega prvaka v poletih ter mali in veliki kristalni globus.

Najboljši skakalec v zgodovini smučarskih skokov, kot so ga ob boku Mattiju Nykänenu označili pri krovni mednarodni zvezi, je v le 363 dneh potrdil redek grand slam uspehov. In še presegel Finca, ki je za ta dosežek potreboval tri leta.

Veliki globus mu pomeni veliko, saj so mu, kot je razkril že pred planiškim vikendom, med odraščanjem ves čas govorili, da nikoli ne bo tako dober kot brata Peter in Cene Prevc.

»Globus je potrditev samemu sebi. Ob dveh bratih so mi vedno govorili, da ni možnosti, da bi ju dosegel, sploh Petra. Ampak potem sem nekako začel dosegati njune rezultate in verjeti vase. Ko začneš sam sebi zaupati, daš te demone iz svoje glave, je življenje kar naenkrat lepše,« je o notranjih bitkah samega s seboj za STA povedal Prevc.

Med preostalimi Slovenci je Anže Lanišek danes zasedel 13. mesto, skupno pa je v svetovnem pokalu končal na petem mestu. Timi Zajc je bil na finalni tekmi 24., Rok Oblak pa 29.