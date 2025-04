Večina proti privilegijem in Golobovim vikendovanju v Karigadorju

Piše: Spletni časopis

Vladajočim bo na referendumu zgrmela uzakonitev pravice do najvišjih pokojnin državno nagrajenim umetnikom, ki bi jih delilo kar ministrstvo za kulturo, kaže še tretja raziskava javnega mnenja.

Po meritvi Mediana za POP TV je doslej celo največji delež volivcev proti rešitvam, ki so jih s kršitvijo pravil parlamenta, ker se jim je mudilo, uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice. POP TV je volivce povprašal tudi, kaj menijo o bivanju premiera Roberta Goloba s Tino Gaber v vikend hiški podjetnika Tomaža Subotiča v Istri, ki ga je vlada hkrati imenovala v svete državnih bolnišnic in mu preko SDH pomagala v Uniorju, da je zadržal svoj vpliv v jeklarski industriji. Večina je precej kritična do “brezplačnega” počitnikovanja šefa vlade pri podjetniku, ki je član Svobode, položaje pa je dobil po političnih čistkah.

SDS bi dosegla tudi kvorum, a bo težko

Primerjava rezultatov raziskav Mediana za POP TV, Ninamedie za Dnevnik in IJEK, če upoštevamo le volivce, ki bodo šli na referendum in so napovedali, kako bodo odločili (le takšne glasovnice štejejo), je takšna:

Po meritvi Mediana je verjetno, da bo SDS, ki je zbrala 40.000 podpisov za referendum, ob večini uspelo doseči tudi kvorum za zavrnitev zakona. Proti zakonu mora po ustavi, da bi ta padel, glasovati tudi najmanj petina vseh volivcev, kar je okoli 340.000. Meritve javnega mnenja ne upoštevajo, da je kvorum težko doseči tudi, ker okoli sto tisoč volivcev na tujem skoraj avtomatično odpade, ker težko pridejo do nekaj deset volišč na ambasadah. Lahko glasujejo še po pošti, a le, če so posebej zahtevali glasovnice, te pa v državo praviloma ne pridejo pravočasno, da bi jih volilni organi upoštevali. Vsaj ne iz oddaljenih držav.

Da se bodo referenduma zagotovo udeležili, po POP TV napoveduje 35 odstotkov vprašanih. Še dodatnih 18 odstotkov pa, da bodo verjetno glasovali. To kaže na precejšen interes volivcev in na možnost, da SDS uspe doseči dovolj veliko udeležbo za zavrnitev zakona. A kvoruma ne bo preprosto doseči, če ni hkrati tudi volitev in o tem, kako spraviti na volišča dovolj volivcev, bo največji spopad. To kaže tudi, ker sta vladni Svoboda in Levica svojo kampanjo takoj zasnovali na pozivanju svojih volivcev, naj ostanejo doma. Zakon vladnih strank bo na referendumu dejansko branila le SD, ki ni za bojkot odločanja, svoje volivce pa poziva, naj zakon, ki so ga uzakonili, podprejo.

Izvedba referenduma bo bistveno dražja kot v preteklosti, ker so poslanci Svobode, SD in Levice močno povišali plače funkcionarjev, te pa so temelj za plačila dela volilnih organov. Delo je največji strošek referenduma. Ocenjeni stroški referenduma, je sporočila DVK, znašajo približno 6,6 milijona evrov. Stroškov za plačila dela volilnih organov bo približno 3,7 milijona evrov, ostalih stroškov – najem volišč, stroški informacijske podpore, poštni stroški, tisk in distribucija volilnega gradiva in podobno – pa bodo približno 2,9 milijona evrov.

Na POP TV so preverili tudi, kaj ljudje menijo o letovanju šefa vlade pri podjetniku Tomažu Subotiču, ki mu je vlada v istem času dodelila funkcije v državnih bolnišnicah, kjer je izvajala obsežne politične čistke, državni SDH, ki si ga je s čistkami (predčasnimi odstavitvami) tudi nastavil Golob, pa je Subotiča odrešil težav, ki jih je kot nadzornik imel v Uniorju. Večina anketiranih nad počitnikovanjem šefa vlade ni navdušena: