Včeraj ponoči se je pred ruskimi raketami v kijevskem metroju skrivalo več kot 52.000 ljudi

piše: C. R., STA

V noči s 1. na 2. julija je Rusija izvedla največji raketni napad na Ukrajino, predvsem na prestolnico Kijev v štirih letih vojne, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 30 ljudi, pogrešajo še osem ljudi, več kot sto pa je bilo ranjenih. Škoda na stavbah in civilni infrastrukturi je ogromna, trpljenje civilistov pa neizmerno. Številni so izgubili svojce, še več pa jih je izgubilo dom in vse imetje. V Kijevu je danes dan žalovanja.

Tisto noč je v kijevskem metroju varnost iskalo več kot 52 000 ljudi, med njimi tudi več tisoč otrok.

Kot smo že poročali, je bilo v Kijevu poškodovanih veliko stanovanjskih stavb, nekatere so bile delno, druge povsem uničene. Po mestu je izbruhnilo več požarov. Do jutra so po poročanju ukrajinskih medijev zabeležili škodo in uničenje na 33 lokacijah v vseh okrožjih Kijeva.

Med drugim je bilo uničeno glavno skladišče ukrajinske podružnice Rdečega križa. “Skupno je bilo izgubljenih 320.000 enot humanitarne pomoči in opreme, katerih vrednost je ocenjena na več kot 79 milijonov UAH (dobrih 1,54 milijona evrov),” je dobrodelna organizacija sporočila v objavi na družbenem omrežju Facebook. Uničeni so bili tudi reševalna postaja, znanstveni inštitut, hotel in podjetja, je v objavi na družbenih omrežjih dejal predsednik Volodimir Zelenski. Na vprašanje, ali se bo Ukrajina za napad maščevala je odvrnil: “Vsekakor”.

Zabeležili so, da je Kijev, ki ima tri milijone prebivalcev, zadelo 25 balističnih raket in 12 udarnih brezpilotnikov na 33 lokacijah, padce delov zbitih brezpilotnikov pa so zabeležili na 18 lokacijah. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim je zagorel hotel v središču Kijeva, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vsega skupaj je bilo nad Ukrajino s strani Rusije na Ukrajino izstreljenih 74 raket in 496 brezpilotnikov – med njimi so bile tudi balistične rakete iskander in hiperzvočne rakete cirkon, ukrajinska protizračna obramba je uničila 524 zračnih ciljev, med njimi je bilo 48 raket, ostalo droni. Kijev so to noč napadala le štiri ruska letala TU95, vsa ostala so v pripravljenosti za nove napade.

Župan Kličko je ruski napad na prestolnico označil za največji doslej v več kot štiri leta trajajoči invaziji na Ukrajino. Za danes je v Kijevu razglasil dan žalovanja v spomin na žrtve, ki so bili vsi civilisti.

Ukrajina je po napadih zaveznice pozvala, naj pošljejo več sistemov zračne obrambe, predsednik Zelenski pa je ZDA prosil za dovoljenje za proizvodnjo raket patriot. Po podatkih, ki so jih pridobile ukrajinske varnostne službe, se bodo siloviti ruski raketni napadi v kratkem času lahko ponovili; Kijev so namreč tisto noč napadala le štiri ruska letala TU95, vsa ostala naj bi bila nabita in v pripravljenosti za nove napade.

Ruski napad na Kijev je včeraj obsodil tudi slovenski premier Janez Janša, ki je na X zapisal: “Rusija je znova izbrala rakete namesto diplomacije in nasilje namesto človečnosti. Globoko smo užaloščeni zaradi poročil iz Kijeva po še enem uničujočem ruskem napadu z raketami in brezpilotnimi letalniki, naše misli so z žrtvami in njihovimi družinami.” Janša je opozoril, da ima vsak zapozneli sistem zračne obrambe, vsaka zapoznela sankcija in vsaka zapoznela odločitev posledice, ki se merijo v življenjih civilistov. Ukrajina še naprej brani ne le svojo suverenost, temveč tudi temeljna načela Ustanovne listine Združenih narodov, je poudaril.

Deeply saddened by the reports from Kyiv following another devastating Russian missile and drone attack. Our thoughts are with the victims and their families. Russia has once again chosen missiles over diplomacy and terror over humanity. Every delayed air defence system, every… https://t.co/vhUDnbnUTF — Janez Janša (@JJansaSDS) July 2, 2026

Ruske napade je obsodil tudi slovenski zunanji minister Tone Kajzer. “Rakete namesto diplomacije in teror namesto človečnosti niso pot do miru,” je sporočil na omrežju X.