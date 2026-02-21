(V ŽIVO) Spremljajte na Nova24TV: SDS na konvenciji stranke predstavlja kandidate in program za volitve v DZ

Na listi SDS kandidirajo tudi nekdanji gospodarski minister in predsednik nekdanje SMC, kasneje stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič. Na listi sta tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler in nekdanji rokometaš Simon Razgor.

Kandidati bodo predstavili program Za Slovenijo

Na konvenciji SDS bodo kandidati predstavili tudi program Za Slovenijo, ki po navedbah stranke temelji na širokem naboru predlogov, zbranih v okviru izgradnje Koalicije z volivci za ustavno večino razuma.