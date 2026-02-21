e-Demokracija
(V ŽIVO) Spremljajte na Nova24TV: SDS na konvenciji stranke predstavlja kandidate in program za volitve v DZ

foto: zajem zaslona

Piše: C. R., STA

SDS pravkar predstavlja kandidate in program za volitve v DZ na konvenciji  stranke v Ljubljani – ta se je začela ob 17. uri, kjer obeležujejo tudi 37. obletnico ustanovitve obeh predhodnic SDS – SDZ in SDSS. Podelili so tudi diamantni znak SDS, najvišje priznanje stranke, ki ga je prejel dr. France Cukjati.  

Na predvolilni konvenciji SDS, ki trenutno vodi v javnomnenjskih anketah, predstavlja kandidate, ki se bodo podali v tekmo za poslanske sedeže. Stranka je kandidatne liste sicer do roka že vložila v vseh osmih volilnih enotah.
Na spodnji povezavi lahko V ŽIVO spremljate predvolilno konvencijo SDS:
Janša kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici
Predsednik SDS Janez Janša kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici, sicer pa sta na kandidatni listi še podpredsednika stranke Aleš Hojs in Zvonko Černač. Kandidira tudi večina poslancev, z izjemo Jožeta Tanka in Franca Rosca. Na kandidatni listi sta nekdanji državni sekretarki Alenka Forte in Polona Rifelj, ter nekateri člani strankinega podmladka, predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) Luka Simonič in podpredsednica SDM Karin Planinšek.

Na listi SDS kandidirajo tudi nekdanji gospodarski minister in predsednik nekdanje SMC, kasneje stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič. Na listi sta tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler in nekdanji rokometaš Simon Razgor.

Kandidati bodo predstavili program Za Slovenijo

Na konvenciji SDS bodo kandidati predstavili tudi program Za Slovenijo, ki po navedbah stranke temelji na širokem naboru predlogov, zbranih v okviru izgradnje Koalicije z volivci za ustavno večino razuma.

