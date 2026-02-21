(V ŽIVO) Spremljajte na Nova24TV: SDS na konvenciji stranke predstavlja kandidate in program za volitve v DZ

Piše: C. R., STA
SDS pravkar predstavlja kandidate in program za volitve v DZ na konvenciji stranke v Ljubljani – ta se je začela ob 17. uri, kjer obeležujejo tudi 37. obletnico ustanovitve obeh predhodnic SDS – SDZ in SDSS. Podelili so tudi diamantni znak SDS, najvišje priznanje stranke, ki ga je prejel dr. France Cukjati.
Predstavljamo vam najboljšo ekipo za volitve v Državni zbor RS. To je ekipa, ki bo delala za Slovenijo 🇸🇮 pic.twitter.com/ToLFOweYYw
— Janez Janša (@JJansaSDS) February 21, 2026
Na listi SDS kandidirajo tudi nekdanji gospodarski minister in predsednik nekdanje SMC, kasneje stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič. Na listi sta tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler in nekdanji rokometaš Simon Razgor.
Kandidati bodo predstavili program Za Slovenijo
Na konvenciji SDS bodo kandidati predstavili tudi program Za Slovenijo, ki po navedbah stranke temelji na širokem naboru predlogov, zbranih v okviru izgradnje Koalicije z volivci za ustavno večino razuma.