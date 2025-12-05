V Velenju kipu Tita – simbolu zločina in komunistične diktature odstranili glavo

Piše: C. R.

V Velenju so ponoči poškodovali kip Tita – simbol zločina in diktature in mu odstranil glavo. Z velenjske občine so sporočili, da je policija storilca že izsledila, in ob tem napovedali hitro sanacijo.

“Obsojamo vandalizem, ki je bil ponoči storjen na Titovem trgu v Velenju, kjer je storilec poškodoval spomenik Tita in mu odstranil glavo,” so sporočili z Mestne občine Velenje.

Občina ob tem napoveduje, da bo v najkrajšem možnem času pristopila k sanaciji škode na kipu in poskrbela za vzpostavitev prvotnega stanja.

Policija je storilca medtem že izsledila in bo izvedla ustrezne postopke. “Mestna občina Velenje vsakršno takšno dejanje ostro obsoja in poudarja, da v našem mestu ni prostora za vandalizem ter napade na kulturno in zgodovinsko dediščino,” so še poudarili na Mestni občini Velenje.

Policija osumljenca že izsledila

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je občan ponoči policiji sporočil, da je v bližini glasbene šole opazil moškega, ki je v avtomobil nalagal večji kovinski predmet in odpeljal proti križišču Tomšičeve in Jenkove ceste.

Policista, ki sta opravljala nadzor v mestu, sta kratek čas po klicu na Cesti Simona Blatnika ustavila 49-letnega voznika, doma z območja Policijske postaje Velenje. Vozilo je ustrezalo opisu, na njem pa sta bili nameščeni dve različni hrvaški registrski tablici.

V prtljažniku sta policista našla glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Skulptura je sicer visoka več kot šest metrov.

Na kraju dejanja še poteka ogled, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari.

Pobude za odstranitev diktatorja z javnega mesta

Spomnimo. V Velenju sicer že nekaj časa potekajo protestni shodi za odstranitev Titovega kipa in drugih obeležij mračnega obdobja slovenske zgodovine. Tita se namreč ne povezuje zgolj s komunizmom, ki sam po sebi temelji na kršitvah človekovih pravic, pač pa tudi z vojnimi zločini, ki so se odvijali v medvojnem in povojnem času.

Del slovenske javnosti in politike (levo od sredine) tega še vedno ni pripravljen sprejeti, kar se kaže v nepripravljenosti enakovredno obsoditi vse tri zgodovinske totalitarne režime: nacizem, fašizem in komunizem.

Prav zato v Velenju potekajo protestni shodi, katerih cilj je tudi Velenje približati demokratičnemu svetu in evropskim vrednotam.

Naslednji shod bo potekal že 13. decembra 2025, ob 11. uri. Gre za zadnji shod v letošnjem letu.