V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vladajoči z novim zakonom o gostinstvu nespametno omejujejo podjetništvo

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija je 18. julija sprejela nov zakon o gostinstvu, kar v javnosti povzroča veliko razburjenja, predvsem zaradi omejitev pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin. Škodujejo manjšim krajem in podeželjem. Združenje sobodajalcev zakon označuje za absurdnega, saj uničuje turistično panogo.

Državni svet je nato sprejel veto na zakon. Veto pomeni, da mora državni zbor o zakonu odločati še enkrat, vendar pa je ob vladnem glasovalnem stroju malo možnosti, da bi zakon zavrgli ali spremenili.

Škodljivo o kratkotrajnem oddajanju nepremičnin

Novi zakon o gostinstvu določa vrste gostinske dejavnosti, pogoje za njihovo opravljanje in posebne pogoje za posebne oblike gostinske dejavnosti, tudi za oddajanje stanovanja v kratkotrajen najem. Državni svetniki so na predlog interesnih skupin delodajalcev in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev izglasovali veto na zakon o gostinstvu. Zakon namreč ureja tudi kratkoročno oddajanje nepremičnin. Večina državnih svetnikov se je strinjala z oceno predlagateljev veta, da stanovanjske politike ni mogoče reševati z omejevanjem lastninske pravice in podjetništva.

Škodljivo za manjše kraje in podeželje

Zakon je po besedah državnega svetnika Aleša Pulka škodljiv za manjše kraje in podeželje, saj sledi logiki urejanja težav, povezanih z oddajo nepremičnin v mestih, kjer so med drugim za nastanitve na voljo hoteli, ki jih na podeželju praviloma ni. »Na podeželju se z oddajanjem sob ukvarjajo posamezne družine in butične kmetije, ki se s to dejavnostjo preživljajo, pogosto pa s tem skrbijo tudi za ohranjanje in razvoj kulturne dediščine,« je poudaril in opozoril, da bo tem subjektom zakon onemogočil delo.

