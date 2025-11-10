V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vladajoči ustvarjajo finančno zanko za prihodnjo vlado

Piše: Vida Kocjan

Po treh letih in pol vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba smo priča izredno visoki javni porabi, visokem javnofinančnem primanjkljaju, nenehnemu dodatnemu zadolževanju države, visokih davkih, nizki gospodarski rasti, nadpovprečno visoki inflaciji, odsotnosti socialnega dialoga, popolni odpovedi pravne države in zmagi kriminala. Da v vladi niso kos razmeram, je v Novem mestu po umoru domačina priznal tudi Robert Golob, predsednik vlade.

Vladajoča koalicija je z nedavnimi proračunskimi odločitvami dodatno ustvarila dolgoročne finančne obveznosti, ki bodo bremenile prihodnjo vlado. Janez Janša, predsednik SDS in nekdanji premier, je to temo močno izpostavil v svojih objavah in analizah, kjer opozarja na grozeče zadolževanje in strukturne primanjkljaje. Golobova ekipa tako naslednici pušča velike luknje.

Grozeči javnofinančni podatki

Golobova vlada je v dosedanjem mandatu Slovenijo zadolžila za skoraj 8 milijard evrov, za naslednji dve leti pa načrtuje dodatno zadolževanje za 4 milijarde evrov. To ustvarja zanko – visoke obveznosti, ki bodo prihodnjo vlado prisilile k varčevanju ali novim davkom.

Janez Janša poudarja, da pod vodstvom SDS takega zadolževanja ne bi bilo. V eni od objav je zapisal: »Če bi imeli vlado pod vodstvom stranke SDS, se tole zagotovo ne bi zgodilo.« Namesto tega bi se osredotočili na »ustavno večino razuma« za normalne pogoje poslovanja in večjo blaginjo. Poudaril je, da »koalicijo z volivci danes gradimo zato, da bomo lahko naslednje leto oblikovali ustavno večino razuma. Da odpravimo te nesmisle, zagotovimo normalne pogoje poslovanja in večjo blaginjo za vse, ki se trudijo«.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!