V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vladajoča levičarska nomenklatura lagala ljudem glede cen živil

Košarica cen 15 živil, za popisovanje katerih je vlada izbranemu podjetju plačala 311.881 evrov, kar je bilo 6,6-krat več od sprva določene cene, je bila propagandno podcenjena. Realne cene hrane namreč niso padale, nasprotno, močno so naraščale. Bili smo priča velikemu zavajanju, o čemer danes nihče več noče ničesar slišati.

Čedalje bolj jasno je, da je vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) glede cen živil lagala in močno zavajala javnost.

Še lansko jesen je predsednik vlade Robert Golob večkrat javno dejal, da rasti cen hrane ne more ignorirati, napovedal je možnost uravnavanja ali regulacije cen hrane. Kasneje je vlada to stališče umaknila, uradno stališče resornega ministrstva je postalo, da regulacije cen (usklajevanja) ne bo, ker nihče v verigi ni kriv za podražitve.

Najvišja inflacija hrane v EU

Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za december 2025 je imela Slovenija najhitrejšo rast cen hrane v celotni Evropski uniji (EU), 6,8-odstotno, medtem ko se je v večini drugi držav umirjala ali padala. Golob pa v državnem zboru na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko (SDS) ni hotel jasno priznati te številke. Namesto tega je, kot smo pri njem že navajeni, ponovno zavajal.

