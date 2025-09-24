V tiskani izdaji Demokracije preberite: Umora, ki sta pretresla ameriško javnost

Piše: Bogdan Sajovic

V ZDA se je zgodil zahrbten umor mlade ukrajinske begunke. Morilec je bil star znanec policije. Uničujoča kritika permisivne kazenske politike. Ostrostrelec na dvorišču univerze umoril mladega konservativnega vplivneža. Levičarji so proslavljali ob novici o umoru.

V razponu dveh tednov sta se na oni strani Atlantika zgodila dva umora, ki sta temeljito pretresla ameriško javnost.

Prvi se je zgodil v mestu Charlotte v Severni Karolini. Irina Zarucka je bila 23-letna begunka, ki je leta 2022 pred vojno v domovini pobegnila v ZDA. Naselila se je v Charlottu in skušala živeti »ameriške sanje«. Dvaindvajsetega avgusta okoli desete ure zvečer se je po končani izmeni v podjetju, kjer je delala, vkrcala na vlak, da bi se vrnila domov.

Nagnusen umor na vlaku

Le kakšno minuto po vkrcanju je 34-letni Decarlos Dejuan Brown ml., ki je sedel za njo, izvlekel žepni nož in jo večkrat zabodel v vrat. Ogaben, zahrbten, popolnoma neizzvan napad so posnele kamere, posnele pa so tudi popolno ignoranco pol ducata navzočih v vagonu. Dekletu ni nihče priskočil na pomoč ne med napadom in ne po njem, ko jo je morilec pustil krvavečo in zapustil vagon. Nihče med navzočimi sopotniki ni niti poklical policije ali reševalcev pač zato, da ne bi prijavil »temnopoltega brata«.

