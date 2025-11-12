V tiskani izdaji Demokracije preberite: Težave s pitno vodo celo na Gorenjskem, aktivisti pa tiho kot miške

Piše: Janja Strah

V naseljih občin Jesenice in Žirovnica imajo dolgotrajne težave s pitno vodo. Nedavno so jo morali prekuhavati tudi prebivalci na območjih občin Medvode, Kamnik in Komenda. Kje so zdaj Inštitut 8. marec in drugi aktivisti, se sprašuje marsikdo.

Še dobro se spomnimo, kako goreče so se aktivirali v Inštitutu 8. marec z Niko Kovač na čelu pred dobrimi štirimi leti ob referendumu za pitno vodo, ko so rušili novelo zakona o vodah in jo v okviru levičarskih strank in skupaj s številnimi drugimi nevladnimi organizaciji pod skupnim imenom Gibanje za pitno vodo 11. julija 2021 tudi zrušili. Levica je bila na to temo že prej nadvse glasna, v času vlade Mira Cerarja (16. novembra 2016) je tudi dosegla, da je pravica do pitne vode vpisana v Ustavo RS. Slovenska demokratska stranka je takrat opozarjala, da gre pri vsem skupaj le za pridobivanje političnih točk, posebne koristi pa od tega ne bo – kar se nenehno potrjuje, saj je vodo iz pipe pogosto prepovedano piti na praktično vseh koncih Slovenije. V zadnjem času imajo velike težave s čisto pitno vodo celo v gorenjskih občinah pod Kamniškimi in Julijskimi Alpami, v krajih pod gorskimi izviri. Seveda pa o tem levičarski aktivisti na zganjajo nobenega hrupa, resne zadeve jih ne zanimajo.

Težave že od katastrofalnih ujm avgusta 2023

Oglasili so se prebivalci občin Žirovnica in Jesenice, ki se v zadnjem času soočajo s težavami v zvezi s čisto pitno vodo. »Absurd je, da priteče vrhunska neoporečna voda izpod Stola in Ajdne – vodovod pa je očitno zastarel, poškodovan vsak mesec, poln fekalij in škodljivih bakterij, ki ogrožajo ogromno prebivalcev Gorenjske,« pravi eden od Gorenjcev in doda: »Na ravni politike se ne zgodi nič … katastrofa … Otroci v vrtcih, šolarji v šolah, doma kupujemo ustekleničeno vodo, položnice komunalnega JEKO pa so vsak mesec višje, brez rešitev v praksi …« Po njegovih besedah se to vleče že lep čas, vse se pometa pod preprogo, otroci in ogrožene skupine pa pijejo oporečno vodo, nevarno za zdravje.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!