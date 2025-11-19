V tiskani izdaji Demokracije preberite: Šutarjev zakon, ki je zakon za reševanje Goloba in Mesca

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) v treh letih in pol za rešitev težav prebivalcev jugovzhodne Slovenije in Posavja ni naredila nič. Zdaj pa izvajajo medijski spin za reševanje Goloba in Mesca ter tranzicijske levice.

Najprej so v prejšnji vladi z napovedmi posvetovalnih referendumov blokirali sprejetje zakonodaje, nato so blokirali sprejetje zakonskih sprememb, ki jih je v državni zbor oktobra 2022 vložilo enajst županov s podpisi 31.500 volivcev in volivk. Ne samo da so blokirali, tudi zmerjali so vse. Ko pa je 25. oktobra 2025 v Novem mestu pod udarci skupine Romov tragično preminul 48-letni Aleš Šutar, so se nenadoma zbudili. Menda blazno zavedni obžalujejo tragično smrt, za katero pa še vedno ne najdejo pravega imena. Šutar, oče dveh otrok, je v novomeški klub, kjer se že več let zbirajo mladi, prišel po sina, ki ga je poklical, ker ga je nadlegovala skupina Romov. Ko je prišel pred klub ali vstopil vanj, to še ni povsem razčiščeno, ga je po pričevanju očividcev obkolila skupina petih Romov. Eden od njih ga je z mačeto udaril tako močno, da so mu odpovedali vsi notranji organi. Takšni so neuradni izsledki obdukcije. Šutarja so odpeljali v bolnišnico, kjer je čez nekaj ur umrl, še prej pa so se svojci odločili in njegovo srce podarili enemu od bolnih, domnevno z Gorenjske. Tako Šutarjevo srce bije še naprej.

Očividci navajajo, da je skupina Romov, ki pred tem naj ne bi zahajala v ta klub, pretepla 16-letnega fanta. Tudi tega so odpeljali v bolnišnico. Policisti pa so prišli, skupino nasilnežev popisali in odšli. Varnostniki, menda so bili trije, so skupino čez nekaj časa znova spustili v lokal. Romi naj bi bili nadlegovali navzoče, lokal je bil umetno zadimljen, omenjajo tudi alkohol in droge.

