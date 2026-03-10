V tiskani izdaji Demokracije preberite: Škandalozna dvojna merila pravosodja: Talci na eni, dobičkarji na drugi strani

Piše: Vida Kocjan

Kazenske ovadbe, preiskave, dvojnost meril: Alešu Hojsu odvzeli telefon, Aleksandru Repiću telefon in elektronske naprave. Kaj pa Robertu Golobu in Tini Gaber? Se tam sploh kaj dogaja? Primerjava preiskav v slovenskem pravosodju.

V državi smo priča dokazanim dvojnim merilom v delovanju pravosodnih organov. Tako se nekateri posamezniki, predvsem iz opozicijskih vrst, soočajo z intenzivnimi preiskavami in zasegi, medtem ko se pri drugih, povezanih z vladajočo tranzicijsko levico in (ponosnimi) nasledniki nekdanje komunistične partije, postopki vlečejo ali pa sploh ne napredujejo. Tokrat smo preverili primere notranjega ministra Aleša Hojsa, spletnega vplivneža Aleksandra Repića ter predsednika vlade Roberta Goloba in njegove spremljevalke Tine Gaber. Dodatno vključujemo tudi družino Janković, ki je pogosto omenjena v kontekstu korupcijskih škandalov in domnevnih dvojnih meril.

Osnova so javno dostopni podatki o kazenskih ovadbah, preiskavah in zasegih iz let 2025 in 2026, ki kažejo na različne pristope in različne poteke postopkov.

