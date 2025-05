V tiskani izdaji Demokracije preberite: Prihodnji dve leti bosta odločilni za prihodnost naše celine

Piše: Andraž Grad

Konec aprila je v španski Valencii potekal kongres največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke (EPP). Janša je v svojem govoru izpostavil glavne izzive in naloge za prihodnost.

Na tem dogodku so se zbrali predstavniki strank članic, nacionalni voditelji, evropski poslanci in druge politične osebnosti. Kongres je sicer malce zmotil izpad električne energije, do katerega je prišlo dan prej v Španiji in na Portugalskem, a je dogodek kljub temu potekal bolj ali manj nemoteno. Na kongresu so obravnavali vprašanja političnih prioritet, iskali rešitve na zdajšnje izzive, sprejemali različne resolucije in skušali oblikovati prihodnjo usmeritev Evropske unije. Med pomembnimi temami, ki so jih obravnavali udeleženci, so bile vojna v Ukrajini, demokratične vrednote in vladavina prava, trgovinska politika, gospodarska vprašanja, prihodnost dela, energetska varnost ter vzpostavljanje novih in krepitev starih dialogov in sodelovanj. Prav izpad elektrike na Iberskem polotoku je še toliko bolj spodbudil razprave o energetski neodvisnosti Evropske unije. Iz Slovenije se je kongresa udeležila delegacija SDS na čelu z njenim voditeljem Janezom Janšo, pa tudi predstavniki strank NSi in SLS.

