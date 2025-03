V tiskani izdaji Demokracije preberite: Prihodki Borzena so pod Golobovo vlado močno narasli

Piše: Vida Kocjan

O tem, kako je podjetje Borzen, slovenski operater trga z elektriko, pomembno za Roberta Goloba, predsednika vlade in stranke Gibanje Svoboda, priča podatek, da je vlada že na eni prvih vladnih sej v začetku junija zamenjala člane nadzornega sveta v tem podjetju. Sledila je zamenjava na mestu direktorja, ki prihaja seveda iz družbe Gen-I, slednjo pa je vodil Robert Golob.

Prihodki Borzena so začeli enormno naraščati, posledično tudi dobiček, saj je bil ta v letu 2023 s 5,33 milijona evrov glede na prejšnje leto višji že 35 odstotkov. Podatki o poslovanju za leto 2024 javno še niso dostopni. Borzen je za Goloba zelo pomemben predvsem zaradi njegovega lastništva družbe Star Solar. Gre za podjetje, ki je včasih veljalo za podjetje v lasti družine Golob, oktobra 2023, v času, ko je bil Golob že predsednik vlade, pa je lastništvo v celoti prešlo na Roberta Goloba. Za direktorico podjetja je sprva imenoval komaj polnoletno hčerko Luno, kar javnosti ni dobro sprejela. Direktorica podjetja Star Solar je zdaj Maksimilijana Polak. Od leta 2013 je bila zaposlena v Gen-I, nato jo je Golob imenoval za državno sekretarko v svojem kabinetu, zadolženo za dialog s civilno družbo (nevladnimi organizacijami) in koordinacijo državljanskih pobud. Maja 2024 je zapustila mesto državne sekretarke, takoj po razrešitvi pa jo je Golob imenoval za direktorico podjetja Star Solar. Po njenih navedbah pa naj bi bila zaposlena v Gen-I, kar pomeni, da gre njena plača v breme Gen-I in ne Star Solarja. Po teh Golobih manevrih z Borzenom in Star Solarjem pa je jasno, da so se izplačila Golobovemu podjetju iz Borzena precej povečala.

Izplačila Borzena podjetju Star Solar

Portal Regional Obala je poročal, da je Star Solar dolga leta prejemal obratovalno podporo, ki je do leta 2021 znašala med 240 tisoč in 280 tisoč evrov letno. V letih 2022 in 2023 se je ta znesek zmanjšal, leta 2022 je podjetje prejelo 111 tisoč evrov, kar potrjujejo tudi podatki v spletni bazi Erar. S 1. februarjem 2024 je Star Solar prešel na zagotovljeni odkup, kar pomeni, da je Borzen postal kupec električne energije iz sončnih elektrarn v lasti Star Solarja, zato je podjetje prejelo več finančnih sredstev kot leta 2023.

