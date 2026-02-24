V tiskani izdaji Demokracije preberite: Posledice Golobove levičarske vladavine: Ogrožena številna podjetja in beg podjetij iz Slovenije

Piše: Vida Kocjan

Podjetja odhajajo, bežijo, ogrožena so številna delovna mesta. Ministrstvo za gospodarstvo obžaluje. Ministrstvo za finance pravi, da »ni dokazov za masovni beg«, Robert Golob kot postopač raje snema filmčke za spletna omrežja. Namesto konkretnih davčnih olajšav, poenostavitve birokracije ali resnega boja proti pomanjkanju kadra dobimo le splošne fraze: »Podpiramo podjetja v okviru svojih pristojnosti.« Realnost pa je zelo kruta.

Podjetja zaenkrat večinoma ne zapirajo celotnih dejavnosti – selijo možgane, denar in odločanje tja, kjer jih ne obdavčujejo do smrti. Slovenija ostaja le skladišče, proizvodna linija z velikimi stroški in tveganjem. Ko bo preveč drago tudi to – bodo šli tudi stroji. To je trenutna realnost gospodarstva v Sloveniji.

Podjetja dvigujejo roke

Vse več je sporočil o begu podjetij iz Slovenije, nekateri v tujino selijo (ali so že preselili ali pa so v postopku sprejemanja odločitev) upravne ali izvršne funkcije, predvsem na Hrvaško. Razlogi so večino visoki davki in s tem povezani veliki stroški dela. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) potrjuje trend, predsednika vlade Roberta Goloba to ne zanima, na vprašanja ne odgovarja, gospodarski in finančni minister pa se sprenevedata.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!