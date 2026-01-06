V tiskani izdaji Demokracije preberite: Partizanski umor trgovca Josipa Grassellija iz Sv. Jakoba pri Šentjurju

Piše: dr. Milko Mikola, zgodovinar, prvi direktor Študijskega centra za narodno spravo, publicist

Leta 1944 so partizani na Kozjanskem poleg številnih drugih civilistov umorili tudi dva trgovca, in sicer Josipa Kosmosa iz Loke pri Žusmu in Josipa Grassellija iz Sv. Jakoba (sedaj Jakob) pri Šentjurju.

Medtem ko je o umoru Josipa Kosmosa znan samo datum njegove smrti (24. julij 1944), pa o umoru Josipa Grassellija obstaja kar nekaj podatkov.

Umor so zagrešili člani Okrajnega komiteja KPS Celje-okolica

Najpomembnejši vir podatkov predstavlja poročilo, ki ga je Okrožni komite KPS Kozje 9. marca 1945 poslal pooblaščencu Oddelka za zaščito naroda (OZNA) za okrožje Kozje (hrani ga Arhiv Republike Slovenije v fondu SI_AS 1931). Iz njega je razvidno, da so Josipa Grasselija umorili člani Okrajnega komiteja KPS Celje-okolica.

Morilci so se izdajali za nemške policiste

Ti so, kot navaja omenjeno poročilo, neke noči v začetku decembra 1944 prišli h Grasselliju, ga odvedli s seboj, nato pa v gozdu umorili. Da bi prikrili, da so partizani, so se izdajali za nemške policiste in so govorili nemško. Po navedbah Stanislava Grassellija, sina umorjenega Josipa Grassellija, se naj to ne bi zgodilo v začetku decembra, kot navaja omenjeno poročilo, marveč že 12. oktobra 1944. Isti je piscu povedal, da so morilci njegovega očeta znova prišli naslednjo noč, v hiši ugasnili vse luči in začeli po njej ropati. Poklali so živino, nato pa so se z naropanim plenom v okrilju noči umaknili.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!