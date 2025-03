V tiskani izdaji Demokracije preberite: »Laž na laž Golobove vlade staž, kajti vse, kar sedaj poslušamo, so prazne obljube«

Piše: Vida Kocjan

Predsednik vlade Robert Golob se je v državnem zboru znova zlagal, ko je izjavil, da bodo v letošnjem letu v Sloveniji začeli graditi 2000 javnih najemnih stanovanj. Lagal je tudi, ko je glede stanovanjske problematike govoril o delu prejšnje, Janševe vlade.

Golob je odgovarjal na poslansko vprašanje poslanca Andreja Poglajna (SDS), povezano s stanovanjsko problematiko. Poslanec ga je spomnil, da je Golobova vlada sprva obljubljala graditev 30 tisoč neprofitnih najemnih stanovanj, nato pa 3000 javnih najemnih stanovanj letno. Nič od tega se ni zgodilo. Stanovanjski sklad RS je namreč v letih 2023 in 2024 zgradil po manj kot 400 stanovanj. Hkrati je poslanec na družbenem omrežju X izpostavil, da ima Stanovanjski sklad RS objavljenih 15 projektov, ki bi omogočili okoli 1980 novih stanovanj, vendar pa je realizacija osmih projektov oziroma 1289 stanovanj postavljena v leta po 2027 in 2028. Poglajen je pred tem pridobil tudi podatke z ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac (Levica), ustanovitelj Inštituta 8. marec. Maljevac je potrdil navedbe Stanovanjskega sklada RS, da je osem projektov pomaknjenih v čas po letih 2027 in 2028. Za katere projekte gre, preverite v grafiki.

