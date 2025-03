V tiskani izdaji Demokracije preberite: Katastrofalno črpanje kohezijskih sredstev; Slovenija na zadnjem mestu med državami članicami EU

Piše: Vida Kocjan

Po najnovejših podatkih je Slovenija pri črpanju kohezijskih sredstev Evropske unije med državami z najnižjo stopnjo porabe. Do zdaj je izkoristila približno 4,3 odstotka razpoložljivega zneska iz kohezijskega sklada, kar nas uvršča na zadnje mesto med državami članic EU.

Še pred nastopom zdajšnje vladajoče koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je bila Slovenija med državami, ki so najbolje črpale evropska sredstva. Zdaj pa je drugače. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj spada pod okrilje stranke Socialni demokrati (SD), vodi ga minister Aleksander Jevšek, obdan s propadlimi politiki stranke SD. Jevšek očitke o slabem črpanju evropskih sredstev zavrača in obljublja, da se bo njihovo domnevno dobro delo že še pokazalo, a zdaj smo že globoko v programskem obdobju 2021–2027, Slovenija pa pri tem še ni dosegla nobenega napredka.

Vlada močno zamuja tudi z dogovorom za črpanje evropskih sredstev za razvoj regij. Dogovori bi morali biti podpisani že pred januarjem, a se to očitno še ne bo zgodilo prav kmalu. Nedavno je Jevšek sicer obljubil, da bodo s podpisi dogovorov začeli marca, to je v tem mesecu, a za zdaj nič ne kaže, da se bo to dejansko zgodilo.

Vmes pa se Slovenija odreka sredstvom, ki bi jih lahko dobila, a jih zaradi očitne nesposobnosti politike ne bo.

Evropska komisija je v svojih najnovejših poročilih izrazila zaskrbljenost zaradi počasnega črpanja evropskih sredstev v Sloveniji. Po podatkih za obdobje 2021–2027 Slovenija še ni začela črpati kohezijskih sredstev, kar jo postavlja na rep med državami članicami EU. ​Evropska komisija je v začetku marca 2025 podala predhodno pozitivno oceno prvega zahtevka za plačilo sredstev za okrevanje in odpornost v višini 50 milijonov evrov. Kljub temu pa Slovenija zaostaja pri izpolnjevanju ciljev glede črpanja evropskih sredstev, kar lahko negativno vpliva na razvojni potencial države.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!