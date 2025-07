V tiskani izdaji Demokracije preberite: Bo kanclerju Merzu uspelo spet utiriti nemški vlak?

Piše: Bogdan Sajovic

Novi nemški kancler Friedrich Merz je zapeljal nemško vlado spet nekoliko v desno. Koalicijska SPD mora temu premiku s stisnjenimi zobmi slediti. Merz je med drugim napovedal omejevanje migracij, odstopanje od prebujenske agende in morebitno uvedbo naborništva.

Nemški kancler Friedrich Merz se je znašel pred gigantsko nalogo, da nemški vlak, ki je po vsem sodeč iztiril, spravi nazaj v tirnice. Nemčija je namreč v zadnjega četrtstoletja naprej pod socialistom Schröderjem in nato kvazikonservativko Angelo Merkel dejansko razmontirala svoje gospodarstvo, odprla meje za milijone migrantov iz tretjega sveta, sesekala vojsko in nasploh znižala stopnjo varnosti pod vsakršno razumno mejo ter vpeljala blazno prebujensko politiko v vse institucije. Socialistično-zeleno-liberalna »semaforska koalicija« kanclerja Scholza pa je samo zapečatila iztirjenje nemškega vlaka.

Rezultati zveznih volitev

Potem ko se je pozimi sesula Scholzova koalicija, so imeli letos spomladi Nemci zveze volitve. Desna zveza CDU/CSU je spet osvojila večino sedežev v Bundestagu, vendar precej manj kot v pretekih desetletjih. Semaforska koalicija je doživela pravi polom − socialisti so osvojili najnižje število sedežev v vsem povojnem obdobju, liberalci pa so celo izpadli iz parlamenta. Nekoliko se je na volitvah okrepila le Levica, a niti ta ne bistveno. Hit volitev je bila stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), ki jo sicer vse druge razglašajo za »skrajno desno, protidemokratično« in so okoli nje zaradi tega sklenile »sanitarni kordon«. To pomeni, da so se druge stranke dogovorile, da z AfD ne bodo sodelovale v nobeni obliki. Še več, nekatere stranke navijajo za začetek postoka, s katerim bi AfD zakonsko prepovedali. Treznejše stranke, tudi Merzeva CDU, temu nasprotujejo, ker se zavedajo, da bi iz AfD naredili mučenike in bi ji še povišali podporo, ki že zdaj narašča. Stranka, ki bi se neformalno razgalila za dedinjo prepovedane AfD, bi po vsej verjetnosti zmagala na prihodnjih volitvah.

