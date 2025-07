V tiskani izdaji Demokracije preberite: Ali se res vračamo v predosamosvojitveni čas?

Piše: dr. Andrej Umek

Ko smo se Slovenci pred 34 leti praktično soglasno odločili za samostojno državo, je to tudi pomenilo, da smo se odločili za demokracijo in svobodno tržno gospodarstvo.

Ključni element svobodnega tržnega gospodarstva, ki je edino sposobno zagotavljati dovolj visok BDP, ki prebivalcem omogoča želeni življenjski standard, je ekonomska svoboda posameznika. O tem govorijo rezultati številnih uglednih znanstvenikov[i] in Nobelovih nagrajencev. Z našo odločitvijo smo na ključnih področjih prekinili z državo, ki so nam jo po 2. svetovni vojni vsilili komunistični revolucionarji.

Vračanje v komunistični totalitarizem

Da bi spoštovani bralci te kolumne razumeli mojo zaskrbljenost, da nas nekatere poteze vlade Roberta Goloba vračajo v komunistični totalitarizem, se moram na kratko dotakniti dogajanja takoj po 2. svetovni vojni. Uvedbo totalitarizma in rop prebivalstva so novi komunistični oblastniki izpeljali v dobro premišljenih korakih. Medtem ko so že potekali povojni poboji, so novi oblastniki še vedno obljubljali pluralne volitve in spoštovanje sporazuma Tito-Šubašić. Šele ko je bilo prebivalstvo dovolj zastrašeno in se je zavedalo svoje nemoči, so jih izpeljali, kako, pa tudi vemo. Podobno se je dogajalo z ropom zasebne lastnine, čemur so rekli nacionalizacija. Tudi ta se je začela z razmeroma majhnimi, za večino mogoče nepomembnimi zadevami. Vendar jih je treba omenjati zaradi določenih podobnosti z ukrepi Golobove vlade.

