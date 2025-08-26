V tiskani Demokraciji preberite: Varuhi medijskega »svetega grala« trepetajo pred evropskimi sodniki

Piše: Gašper Blažič

Ali bo ena najbolj škandaloznih odločitev slovenskih sodišč v zadnjih letih vendarle dobila epilog na najvišji ravni? Govorimo o sodbi, s katero je celjsko sodišče »zaščitilo« ugled Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl zaradi Janševega tvita o »presstitutkah«.

Čeprav v primeru pravd med politiki in mediji tudi mednarodne sodne institucije razsodijo v prid slednjim, pa ni vedno tako, ko gre za ogrožanje človekove pravice do svobode izražanja. Prav zato niti ni presenetljivo, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) prejšnji teden sprejelo pritožbo Janeza Janše, predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS), zoper sodbo slovenskih sodišč v sporu z novinarko RTV Slovenija Evgenijo Carl. Navadno sodišče veliko večino takih pritožb zavrže.

Ni se mogoče braniti pred medijskim klientelizmom

Poglejmo, kako se je pravzaprav vse začelo. Leta 2016 je novinarka Eugenija Carl v oddaji Dnevnik poročala o domnevni povezanosti članov SDS s kontroverzno Facebook skupino »Legija smrti«. Janša je istega dne na Twitterju (danes je to omrežje X) objavil: »Na določeni Facebook strani javne hiše ponujajo poceni storitve izrabljenih prostitutk [E. C.] in [M. P. Š.]. Ena za 30 evrov, druga za 35 evrov. #ZvodnikMilan.« No, zanimivo, da nobene od teh ni navedel s polnim imenom in priimkom, vseeno pa je sledila ovadba in še civilna tožba. Velenjsko okrajno sodišče jima je ustreglo, saj je leta 2016 v ločenih zadevah razsodilo, da mora Janša novinarkama plačati po šest tisoč evrov kazni. Na predobravnavnem naroku aprila 2017 na celjskem sodišču pa je Janša tožbo označil za absurdno in izrazil presenečenje nad tem, kako hitro je stekel sodni postopek proti njemu. Kot je dejal, v obtožbi ni nobenih dejstev in gre samo za osebno mnenje. »Če bo tukaj v kakšni sodbi slučajno padla obsodilna sodba, potem bo na desetine in na stotine ljudi, ki so bili kadarkoli užaljeni zaradi obeh novinark, z denarjem, ki ga vsi prisilno ali prostovoljno prispevamo za javno televizijo, upravičenih do odškodninskih in kazenskih tožb,« je takrat dejal. Po Janševih besedah je največja težava v tem, da se pred klientelističnim novinarstvom ni mogoče braniti, saj praviloma vsakemu odzivu sledi tožba in/ali ovadba. Sodbo je nato potrdilo še vrhovno sodišče, medtem ko je pritožbo Janeza Janše ustavno sodišče lani spomladi zavrnilo. To pomeni, da so bila vsa pravna sredstva v Sloveniji izčrpana.

